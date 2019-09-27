強化控管 大陸12月起申辦電話新門號需進行人臉對比

2019-09-27 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



為進一步強化網絡控管，大陸宣布，今年12月1日起，申辦新手機門號等除必須提供個人身分證件進行實名登記外，還將全面實施人像比對技術措施，人像比對一致後方可辦理入網手續，以確保「人證一致」。

據新華社等媒體報導，大陸工業和信息化部（工信部）公布「關於進一步做好電話使用者實名登記管理有關工作的通知」，聲稱新規定是為依法推進電話使用者實名登記管理，切實維護公民在網絡空間的合法權益，有效適應防範治理電信網路詐騙等工作面臨的新形勢、應對新挑戰。

大陸2013年9月1日起強制實施電話實名制，亦即在辦理固定電話、行動電話、無線上網卡的入網、過戶等業務時，必須應提供真實身分訊息，並要求電信業者必須嚴格實行「先登記，後服務；不登記，不開通服務」。

隨後，工信部、公安部、國家工商總局又聯袂發布「電話『黑卡』治理專項行動工作方案」，於2015年1月1日起，強化落實購買手機電話卡實名制，並在全國範圍聯合開展為期一年專項治理行動。

最新發布的前述這項「通知」重點有三：

一、為確保電話入網環節「人證一致」，要求電信企業自2019年12月1日起在實體通路全面實施人像比對技術措施，人比對一致後方可辦理入網手續。

二、深入防範治理二次倒賣電話卡。各電信企業應於2019年11月底前，完善電信服務協定條款，明確使用者不得二次轉售、倒賣電話卡，並充分運用海報、廣告、短訊等多種方式積極開展宣傳提醒，引導用戶至正規營業場所購買電話卡。

三、積極防範用戶名下不知情辦卡，要求電信企業自2019年12月1日起通過自有營業廳向用戶提供查詢名下手機號碼的服務，對使用者提出存在異議的手機號碼應立即組織核查和處理，切實維護群眾合法權益。