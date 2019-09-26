美通過香港人權法案 陸人大外委會表譴責與反對

2019-09-26 21:52 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



針對美國國會眾院外委會通過「2019年香港人權與民主法案」，大陸全國人大外事委員會發言人尤文澤26日表示，這再次暴露美國國會一些人插手香港事務、干涉中國內政的險惡用心，全國人大外事委員會對此予以強烈譴責、表示堅決反對。

尤文澤說，全國人民代表大會授權港府依照基本法的規定實行高度自治。香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民依法享有前所未有的廣泛權利和自由，這是有目共睹的事實。

尤文澤說，香港反送中遊行示威持續三個多月，已超出正常集會遊行範疇，演化為極端暴力行為，嚴重損害香港法治，嚴重破壞社會秩序，挑戰「一國兩制」原則底線。大量事實證據顯示，香港員警依法拘捕的示威者涉嫌非法集結、非法禁錮、縱火、傷人等多項罪名。

他接著說，少數激進示威者武力不斷升級，使用包括汽油彈等具有高殺傷性武器襲擊港府與警員，已出現恐怖主義傾向。然而，美國國會一些議員對此不聞不問，反而將港府依法依規處置暴力行為貼上「濫用暴力」、「損害香港公民言論、和平集會自由」的標籤。