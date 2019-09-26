美通過香港人權法案 中聯辦表譴責與反對
針對美國國會參眾兩院外委會通過「2019年香港人權與民主法案」，中聯辦（中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室）今以署名負責人發表聲明，表示干涉中國內政的行徑，是註定要失敗，並且對美表達強烈譴責與堅決反對。
新華社援引這位負責人指出，近期香港一些示威者的行為，已經突破法律和道德的底線，破壞香港社會安全穩定，公然挑戰國家權威和「一國兩制」原則底線，並帶有恐怖主義的特徵。儘快止暴制亂、恢復秩序已成香港社會各界最廣泛的共識，香港保持繁榮穩定也符合包括美國在內的世界各國利益。
負責人指，美國一些政客打著自由和正義的幌子，罔顧事實、顛倒黑白、是非不分，無視香港社會各界的民意訴求，無視國際關係基本準則，公然插手香港事務企圖對華施壓，充分暴露其不可告人的政治用心。美國國會參眾兩院外委會通過「2019年香港人權與民主法案」，這種干涉中國內政的行徑，不得人心，是註定要失敗的。我們對此表示強烈譴責和堅決反對。
這位負責人重申，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針得到貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，「一國兩制」在香港的實踐取得了舉世公認的成功。
他表示，「一國兩制」是香港保持長期繁榮穩定的最佳制度，符合國家根本利益與人民共同意願。陸方對「一國兩制」方針的信心和決心都絕不會動搖，推進「一國兩制」實踐的信心和決心絕不會動搖。
這位負責人強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預，香港的未來和命運前途必須也只能掌握在包括港民與全體中國人民手中。任何企圖破壞「一國兩制」、破壞香港繁榮穩定的行為，都是包括廣大港民與全體中國人民不能允許的。陸方呼籲美國國會和有關政客認清大勢、看清民意，立即停止干預香港事務和中國內政的行為。
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