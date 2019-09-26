美通過香港人權法案 中聯辦表譴責與反對

2019-09-26 20:48 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



針對美國國會參眾兩院外委會通過「2019年香港人權與民主法案」，中聯辦（中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室）今以署名負責人發表聲明，表示干涉中國內政的行徑，是註定要失敗，並且對美表達強烈譴責與堅決反對。

新華社援引這位負責人指出，近期香港一些示威者的行為，已經突破法律和道德的底線，破壞香港社會安全穩定，公然挑戰國家權威和「一國兩制」原則底線，並帶有恐怖主義的特徵。儘快止暴制亂、恢復秩序已成香港社會各界最廣泛的共識，香港保持繁榮穩定也符合包括美國在內的世界各國利益。

負責人指，美國一些政客打著自由和正義的幌子，罔顧事實、顛倒黑白、是非不分，無視香港社會各界的民意訴求，無視國際關係基本準則，公然插手香港事務企圖對華施壓，充分暴露其不可告人的政治用心。美國國會參眾兩院外委會通過「2019年香港人權與民主法案」，這種干涉中國內政的行徑，不得人心，是註定要失敗的。我們對此表示強烈譴責和堅決反對。

這位負責人重申，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針得到貫徹落實，香港居民享有的各項權利和自由依法得到充分保障，「一國兩制」在香港的實踐取得了舉世公認的成功。

他表示，「一國兩制」是香港保持長期繁榮穩定的最佳制度，符合國家根本利益與人民共同意願。陸方對「一國兩制」方針的信心和決心都絕不會動搖，推進「一國兩制」實踐的信心和決心絕不會動搖。