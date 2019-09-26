親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

最後一條生產線停工 夏普白色家電不再「日本製」

蔡總統博士論文 明早10時公開全民閱覽

中共主導的第九屆北京香山論壇 10月20日舉行

2019-09-26 18:21聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸國防部26日下午宣布，第九屆北京香山論壇將於10月20日至22日舉行，論壇主題是「維護國際秩序、共築亞太和平」。目前已有近六十國家和六個國際組織派官方代表與會，其中包括25名國防部長、6名軍隊總長、14名副部級官員和上百位專家學者出席。

大陸國防部發言人任國強表示，從這次從議題設置上發現有四個重點：一是聚焦和平發展、和平共存的時代潮流；二是探討新中國七十年與世界一百年的重要任務；三是直面世界百年大變局各國面臨的挑戰；四是共商、共建、共享人類命運共同體。

圖為第八屆北京香山論壇大會。圖／取自香山論壇網站
圖為第八屆北京香山論壇大會。圖／取自香山論壇網站
分享

北京中共

相關新聞

「十一」閱兵前夕 美航母在南海周邊航行

2019-09-26 19:02

美通過「台北法案」 陸外交部：粗暴干涉中國內政

2019-09-26 16:32

是否重建吉里巴斯衛星追蹤站 中國軍方避答

2019-09-26 18:24

反嗆川普 王毅：中國不在威脅下貿談 美別干預香港事務

2019-09-26 18:02

十一這個閱兵方隊 竟有27名將軍在列

2019-09-26 18:00

第九屆北京香山論壇 10月20日至22日舉行

2019-09-26 17:00

陸商務部：中美雙方正保持密切溝通

2019-09-26 16:32

連兩日走低！ 滬指低收26點

2019-09-26 15:59

陸首艘兩棲攻擊艦下水 可與航艦配合作戰

2019-09-26 13:46

「飛一般的感覺」！全球首條5G地鐵 成都飆出

2019-09-26 13:00

北京大興機場開張 首飛7航班 年拚億次流量

2019-09-26 12:58

直擊十一閱兵訓練 烈日下…他們日練8小時、走3萬步

2019-09-26 12:00

北京已有了首都機場 為何還要建大興新機場？

2019-09-26 11:42

中國女兵「閱兵腿」整齊劃一 網讚「太帥了」

2019-09-26 11:39

抗爭持續 今年「十一」黃金周香港出入境人數將腰斬

2019-09-26 10:36

友邦馬紹爾群島聲援挺台灣 陸外交部這麼回應

2019-09-26 10:27

70歲巨龍與習近平面臨百年大變局 十一閱兵振士氣

2019-09-26 08:55

奪台灣友邦營造國慶行情？習近平對小英放棄幻想、堅決鬥爭

2019-09-26 08:52

直擊大陸「閱兵村」煉獄訓練！對比台灣草莓兵…

2019-09-26 08:00

陸升高對台威脅？薛瑞福：盼兩岸坐下來解決問題

2019-09-26 06:03

國台辦認逮蔡金樹 「涉危害國安」

2019-09-25 23:44

港府首場「社區對話」明登場 港民每人發言約3分鐘

2019-09-25 21:59

港前政務司長籲港府聽民意 促重啟政改

2019-09-25 19:20

陸外交部斥817公報「雷根備忘錄」 完全錯誤和無效

2019-09-25 17:22

陸外交部強烈敦促美方停止售台武器

2019-09-25 17:13

北京大興國際機場25日首飛七架航班 正式通航

2019-09-25 16:43

北京至台灣高鐵先期工程：平潭大橋25日宣布貫通

2019-09-25 16:38

王毅針對台灣、香港及新疆問題表明陸方立場

2019-09-25 15:54

陸「十一」遊行動員將10萬群眾 釋放7萬隻和平鴿

2019-09-25 15:52

傳金正恩可能下月初訪大陸 正值兩國建交70周年

2019-09-25 15:40

解放軍1,300人聯合軍樂團同步演奏 氣勢驚人

2019-09-25 15:20

中國封殺金馬：陸片配額制的背後爭議

2019-09-25 14:54

直擊陸「十一」閱兵訓練 「千人一條心、千足一個音」

2019-09-25 14:22

中國十一大閱兵 東風41亮相？軍方： 不會讓人失望

2019-09-25 13:35

習近平宣布：北京大興國際機場正式投運！

2019-09-25 13:27

王毅：中國面臨國土分裂危險 盼美支持中國反台獨

2019-09-25 13:25

我外交官進聯合國總部 國台辦：自我吹噓欺騙台灣民眾

2019-09-25 12:01

國台辦證實 蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全活動被審查

2019-09-25 12:00

台灣將舉行「929台港大遊行」 國台辦警告：玩火自焚

2019-09-25 11:11
看更多

熱門文章

員工借錢買車給老闆開？台商在陸超過10年道出當地真相

2019-09-25 21:19

直擊大陸「閱兵村」煉獄訓練！對比台灣草莓兵…

2019-09-26 08:00

北京已有了首都機場 為何還要建大興新機場？

2019-09-26 11:42

從餐飲、商場到航空 謝金河：香港經濟惡化正全面化

2019-09-26 08:11

大陸這個縣城人均GDP甩開台灣好幾條街 直逼日本

2019-09-26 16:36

大陸官媒開罵後 香港地產商新世界宣布獻地8萬坪

2019-09-26 15:08

國台辦認逮蔡金樹 「涉危害國安」

2019-09-25 23:44

陸升高對台威脅？薛瑞福：盼兩岸坐下來解決問題

2019-09-26 06:03

美國會通過香港人權法案 陸外交部：粗暴干涉內政

2019-09-26 15:10

友邦馬紹爾群島聲援挺台灣 陸外交部這麼回應

2019-09-26 10:27

美通過「台北法案」 陸外交部：粗暴干涉中國內政

2019-09-26 16:32

美心創辦人長女伍淑清：罷課幕後有黑手

2019-09-26 12:55

北京大興機場啟用 「刷臉」登機有限制

2019-09-25 23:44

「飛一般的感覺」！全球首條5G地鐵 成都飆出

2019-09-26 13:00

港府首次「對話」登場 民間：重組警隊

2019-09-25 23:44

世界最長海峽公鐵大橋 平潭貫通

2019-09-26 02:08

抗爭持續 今年「十一」黃金周香港出入境人數將腰斬

2019-09-26 10:36

美參眾院外委會通過香港法案 陸批干涉內政揚言將回擊

2019-09-26 09:55

陸首艘兩棲攻擊艦下水 可與航艦配合作戰

2019-09-26 13:46

休假港警遭5男襲擊 受傷送院

2019-09-26 11:42

周杰倫MV奶茶店上海開業 黃牛一杯三百人民幣

2019-09-26 16:33

中國女兵「閱兵腿」整齊劃一 網讚「太帥了」

2019-09-26 11:39

全球第一檔不銹鋼期貨 上海掛牌

2019-09-26 00:49

中國人最愛吃泡麵 每年一人吃29包佔全球近四成

2019-09-26 16:21

大陸台商運用遺囑的法律須知 訂立之後可否修改？

2019-09-26 08:27

陸：閱兵不是秀肌肉 解放軍是打擊台獨的有力力量

2019-09-26 17:14

港民發起廣場快閃大合唱 旺角始創中心聚百人唱社運歌

2019-09-25 20:45

是否重建吉里巴斯衛星追蹤站 中國軍方避答

2019-09-26 18:24

港府首場「社區對話」明登場 港民每人發言約3分鐘

2019-09-25 21:59

廈門石室禪院／大陸最長九龍壁 五百石羅漢迎賓

2019-09-26 02:05

林鄭月娥《紐約時報》撰文：香港仍有未來

2019-09-26 16:22

工程院士李德發：非洲豬瘟對中國直接損失已逾1兆

2019-09-26 16:38

中國銀行預估 大陸GDP今年增長6.2%

2019-09-26 02:09

港府首場「社區對話」今晚登場 林鄭：可表憤怒

2019-09-26 10:28

吉利董座李書福 一手造車一手辦學

2019-09-26 02:09

港府首場社區對話今登場 林鄭fb喊話：對話總比對立好

2019-09-26 14:48

社區對話今登場 港學者：最後機會與「和理非」和解　

2019-09-26 13:46

北京大興機場開張 首飛7航班 年拚億次流量

2019-09-26 12:58

直擊十一閱兵訓練 烈日下…他們日練8小時、走3萬步

2019-09-26 12:00

冷眼集／民進黨是挺香港還是拚選舉？

2019-09-26 14:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top