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林鄭月娥《紐約時報》撰文：香港仍有未來

2019-09-26 16:22聯合報 記者許依晨╱即時報導

香港特首林鄭月娥今晚將出席港府舉辦的首次社區對話會，聽取市民意見，林鄭月娥在「紐約時報」發表署名文章，她提到，對話可以戰勝衝突、可以恢復平靜，並可以在社區內重建信任，「香港還有未來」。

紐約時報25刊出林鄭月娥撰文文章，文章首先表示，「香港——香港有未來嗎？這不是頭一次有人問這樣的問題。但隨著香港社會面臨第17周的動盪，這個問題正被越來越多地提起」。

她說，「未來自然在過去四個月走上街頭的數十萬抗議者的心目中，未來也是佔用我很多時間的問題」。她指出，在26日晚的首次社區對話中，將是要一起探討的問題，今後還會有很多次這樣的對話，將對這些對話反映的問題進行研究，並轉化為具體行動——共同建設未來。

她透露，「一些解決方案將出現在我即將公布的年度施政報告中，其中將提出大膽的措施應對深層次問題，比如可負擔居所計劃。」

林鄭月娥表示，自第二次世界大戰結束以來的每個十年，香港都曾面臨、也克服了重大挑戰。今年夏天的動盪是又一個變革過程「雖然痛苦，有時壓抑和暴力」，社區對話和她的施政報告都是必要的和解進程的一部分。

關於香港未來的所有討論，她提到，都需要考慮目前的「一國兩制」原則，香港的商界已經明確表示，「一國兩制」的成功施行，是這座城市作為全球貿易、金融、商業、物流中心，以及藝術和文化持續繁榮的決定性條件，令香港在中國具有特殊地位的權利和自由，受到香港《基本法》的的保護。

她坦言，毫無疑問，今夏的抗議活動對香港經濟的近期前景產生了影響，尤其是旅遊業、酒店業、零售業和餐飲業，「明年或多或少有出現經濟衰退的可能」，不過，她稱香港有大量的財政儲備來實施刺激措施，「如果有必要的話」。

她最後表示，「在我的第一次社區對話中，我將暫時選擇作一名聆聽者。毫無疑問，我會受到一些嚴厲批評。但我也希望得到具有建設性的建議，幫助這屆政府滿足公眾的期待，去建設一個更包容、更公平的香港。」

香港特首林鄭月娥在《紐約時報》撰文，表示香港仍有未來。（擷自紐約時報官網）
香港特首林鄭月娥在《紐約時報》撰文，表示香港仍有未來。（擷自紐約時報官網）
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香港特首林鄭月娥在《紐約時報》撰文，表示香港仍有未來。（法新社）
香港特首林鄭月娥在《紐約時報》撰文，表示香港仍有未來。（法新社）
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香港特首林鄭月娥紐約時報

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