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反嗆川普 王毅：中國不在威脅下貿談 美別干預香港事務

2019-09-26 18:02世界日報 中國新聞組／北京26日電

中國外交部長王毅反擊美國總統川普說，貿易方面不會接受威脅或讓美國干預內部事務。圖...
中國外交部長王毅反擊美國總統川普說，貿易方面不會接受威脅或讓美國干預內部事務。圖／中新社
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美國總統川普24日在聯合國大會發表演說時，嚴厲斥責北京的貿易作法，並警告北京應維護香港的自由與民主。中國外交部長王毅當天反擊川普說，北京無意在「國際舞台玩權力遊戲」，但在貿易方面不會接受威脅或讓美國干預內部事務，包括香港在內。他並表示，中美是利益共同體，「與中國『脫鉤』，那就意味著與機遇脫鉤，與未來脫鉤。」

路透報導，中國外交部長兼國務委員王毅在紐約聯合國大會場邊發表演說時，敦促全球兩大經濟體不要對抗，說他們應該合作以造福兩國、惠及世界。

川普在聯合國大會發表演說時，對中國與中國國家主席習近平傳達罕見的嚴肅訊息。川普嚴厲斥責北京的貿易作法，說在美中貿易談判中，他不會接受「糟糕的協議」。他也警告，香港發生大規模反送中示威，各界對於中國可能鎮壓的疑慮升高，全球都在看北京如何處理。

王毅表示，美中下一輪貿易會談將於10月登場，中國希望能得出正面結果，但雙方的談判應當以相互尊重為基礎，不能在威脅下進行。

中央社報導，對於有人認為北京意圖取代美國在世界上的地位，王毅反駁說，中國「從來沒有稱王爭霸的基因」，並說中國還是遠不及美國的開發中國家。鄧小平曾說，「天塌下來有大個子頂著」，「當前乃至今後可預測的時間裡，美國仍是世界上綜合國力最強的國家。」

王毅表示，中美已經互相成為最重要的貿易夥伴和投資對象國，堪稱利益共同體，要彼此「脫鉤」和「關門」，簡直就是天方夜譚，既不理智，也不現實。

他並表示，美中須堅守互不干預內部事務的原則。「希望美方言行一致，切實尊重中國的主權，尊重香港特區政府止暴治亂、恢復秩序的努力。」對美方批評新疆「再教育營」，他表示，相關舉措是要預防極端和恐怖主義的滋生，「我們對此光明磊落，坦坦蕩蕩。」　

北京王毅香港川普反送中

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