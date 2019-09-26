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陸首艘兩棲攻擊艦下水 可與航艦配合作戰

2019-09-26 13:46聯合報 記者許依晨╱即時報導

中國海軍首艘兩棲攻擊艦下水儀式25日在上海舉行，中國軍事專家李傑表示，下水儀式這個節點意味著中國進入「兩棲攻擊艦+航母」的新時代。

環球時報報導，兩棲攻擊艦用途多樣，既可以承擔兩棲攻擊任務，也能完成救災、人道主義援助等多樣化軍事任務。

中國海軍首艘兩棲攻擊艦的下水儀式迅速引發外界關注，俄羅斯衛星新聞網25日報導稱，該艦可以搭載幾十架直升機，同時設有塢艙，可作為兩棲車輛和氣墊登陸艇的母船，將成為「現有兩棲攻擊艦中最大的型號之一」。

環球時報指出，在新型的兩棲攻擊艦下水之前，中國海軍裝備的最大兩棲戰艦是071型兩棲船塢登陸艦，這類艦艇通常稱為兩棲船塢運輸艦。這類艦設有船塢，用於載運登陸兵、登陸工具、戰鬥車輛、武器裝備和物資，作為實施由艦到岸任務的登陸作戰艦艇，它具有綜合裝載能力。

李傑認為，兩棲攻擊艦具有非常多樣化的功能。以美國兩棲攻擊艦為例，當開啟奪取制空權模式時，可以全部搭載F-35B戰機；開啟突擊模式時，可以大量搭載MV-22運送陸戰隊員進行垂直登陸；而進入反潛模式時，就可以全部換成反潛直升機，變身為反潛利器與反潛指揮樞紐。

李傑表示，首艘兩棲攻擊艦下水，中國進入兩棲攻擊艦加航母的新時代。兩棲攻擊艦既可以和航艦配合使用，也可以圍繞它打造兩棲作戰編隊。

李傑說，同時，它執行非戰爭軍事任務的能力非常強，適合進行搶險救災行動。李傑認為，兩棲攻擊艦也是未來海外撤僑的首選艦艇，相比驅護艦、船塢登陸艦等艦艇，它可以搭載大量直升機，這將極大提升撤僑速度。

圖為中國海軍首艘兩棲攻擊艦下水儀式。（人民日報）
圖為中國海軍首艘兩棲攻擊艦下水儀式。（人民日報）
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