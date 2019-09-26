「飛一般的感覺」！全球首條5G地鐵 成都飆出

2019-09-26 13:00 世界日報 北京26日電



成都開出全球首條5G地鐵專列 (取材自天府早報) 分享 facebook

據成都軌道交通集團消息，全球首條5G地鐵25日從成都地鐵10號線太平園站始發。即日起，民眾和遊客就能在地鐵10號線上感受成都移動5G網路的「極速體驗」。與普通地鐵列車不同，5G專列「密布」滿滿5G元素，乘客可體驗暢快的移動網路，在特有的5G體驗區，還可現場體驗5G手機和5G平板電腦搭載5G網路，暢快「換臉」遊成都、看高清視頻。

天府早報報導，今年1月，太平園地鐵站開通全國首個地鐵5G室分站點；3月，在地鐵10號線機場T1航站樓站至太平園站之間，實現了5G網路的全覆蓋，並在全球率先實現動車5G通話。為成都市民地鐵出行提供高速網路支持的同時，也為成都在5G時代推動智慧交通建設占領了先機。

成都開出全球首條5G地鐵專列 (取材自天府早報) 分享 facebook

十一期間，除了全球首條5G地鐵專列外，成都移動、成都軌道集團將在天府廣場地鐵站聯合開展系列5G科普展覽，運用「黑科技」回顧70年來中國發展的歷程。

5G地鐵專列整個車廂內可謂是科技感十足，到處都充滿了5G元素。在車廂的兩側、天花板上，都被5G元素包圍，在車門上還設置了一些跟5G有關的科普小知識，完全可以讓大家從上車時的「5G小白」變成下車時的「5G達人」。

成都開出全球首條5G地鐵專列 (取材自天府早報) 分享 facebook

在5G地鐵專列上，最受歡迎的應該是5G體驗區。在這裡設置了專門的5G手機，乘客們可以在這裡體驗一把利用5G網路「換臉」遊成都和看高清視頻的樂趣；同時車廂裡還設置了5G平板電腦，讓大家在地鐵裡就能感受到遨遊成都的暢快。

在太平園車站內，5G體驗項目更加豐富多彩。外地遊客到成都後，可以提前帶上移動5G+VR設備，通過超高清視頻，「身臨其境」般提前感受一番成都的魅力；也可以跟5G機器人「小5」來一番親切對話，成都應該怎麼玩？小5就能幫你全解答；喜歡玩「王者榮耀」的人，還可以來這裡體驗一下「飛一般的感覺」。

全球首條5G地鐵專列在成都地鐵發車，為全球5G地鐵技術創新應用積累了寶貴的經驗。5G具有超高速、超大連接、超低時延的「三超」特性，可以解決地鐵站大客流場景下乘客移動支付、高速上網、高清視頻通話等需求，為地鐵設備提供高效率、高質量、低成本的網路連接，提升地鐵管理效率和服務品質。這將是成都智慧交通的新名片，也是成都十一期間熱門「網紅打卡地」。

隨著移動5G網路對地鐵的覆蓋，未來還可以助力成都地鐵實現對車輛的實時視頻監控、實時乘客信息管理、高清視頻播放等多種5G應用，讓地鐵變得更加「智慧」。

在十一期間，天府廣場站還設置多種多樣的5G體驗設備，包括5G手機、5G機器人、5G+AR試妝鏡、5G+VR全景成都等等，讓大家可以身臨其境，現場感受一番5G的魅力。