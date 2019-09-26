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北京大興機場開張 首飛7航班 年拚億次流量

2019-09-26 12:58世界日報 北京26日電

來源：YouTube

號稱全球規模最大、被視為中共建政70周年「獻禮工程」的北京大興國際機場投運儀式25日舉行。國家主席習近平出席儀式，並宣布機場正式投運。副總理韓正致辭時說，這個機場是習近平親自推動的工程，期望能夠打造成世界一流的「新國門」。據了解，機場目標年運輸1億人次。

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本報系聯合報報導，來自7家境內航空公司的7架大型客機25日下午4時20分起，依次從機場起飛，分別前往廣州、上海、成都、延安、杭州、福州、廈門，標誌著大興國際機場正式通航。

習近平宣布：北京大興國際機場投運！ (視頻截圖)
習近平宣布：北京大興國際機場投運！ (視頻截圖)
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這7架飛機分別是中國南方航空公司的空客A380、中國東方航空公司的空客A350、中國國際航空公司的波音747-8、中國聯合航空公司的波音737-800、北京首都航空公司的空客A330-200、河北航空公司的波音737-800、廈門航空公司的波音787-9。

新京報報導，大興機場擁有「三縱一橫」全向構型跑道，是中國機場多跑道系統從未有過的突破。尤其是「一橫」的設計，是基於機場所處的地理位置、機場與周邊空域及運行環境的關係，透過合理規畫跑道的方位布局，最大限度提高地區航空運行效率。

據報導，通常情況下，一條跑道用於航空器的混合起飛降落時，一小時能承擔30架次左右的航班量。大興機場的橫向跑道將主要用於那些去往東北地區、大連青島方向、華東地區以及北美和南韓、日本方向航班的離場起飛。理論上說，當各方條件具備時，這一條跑道一個小時甚至可以放行超過60個離場航班，機場運行效率將大大提高。

此外，大興機場精準的空管導航設備，刷新中國機場低能見度起降的新紀錄，率先實現開航即具備平視顯示器75米跑道視程（HUD RVR75）起飛和III類B儀表著陸系統運行能力。能夠保障大興機場在50米左右的低能見度條件下起降。

建政70週年「獻禮工程」 習近平宣布：北京大興國際機場投運！首飛7航班 (新華社...
建政70週年「獻禮工程」 習近平宣布：北京大興國際機場投運！首飛7航班 (新華社)
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新華社報導，截至目前，共有66家航空公司意向入駐大興國際機場。預計2019年冬春航季，大興國際機場將開通116條航線，覆蓋全球112個航點。到2025年，旅客輸送量將達到7200萬，國際航班占比將達30%。

大興國際機場地跨北京市大興區和河北省廊坊市，從高空俯瞰，機場宛若展翅的鳳凰。該機場距離天安門的直線距離是46公里，距離首都機場67公里，到雄安新區約65公里，距天津市區75公里。

機場航站樓區南北約1753米，東西約1591米，航站區總建築面積約140萬平方米，是全球最大的單體航站樓。

機場北京波音

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