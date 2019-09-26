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北京已有了首都機場 為何還要建大興新機場？

2019-09-26 11:42聯合報 記者許依晨╱即時報導

北京大興國際機場25日下午正式通航，大陸7家國內航空公司的7架大型客機依次從北京大興國際機場起飛，標誌著北京大興國際機場正式通航。近年來，北京原有的首都國際機場已無法滿足客流量需求，北京決定耗資人民幣800億元再建大興國際機場。

具中共官媒背景的微信公眾號「牛彈琴」發文，表示很多人有疑問北京已經有了首都國際機場和南苑國際機場（北京大興國際機場啟用，北京南苑機場25日晚關閉，航班將全部遷往北京大興國際機場），為何還要花人民幣800億元建這座新機場？

文章稱，一般來說，一座城市規劃新建機場的原因大致有兩個，若非原有機場設施過於陳舊，就是原有機場已無法滿足客流量需求，北京建大興機場的理由顯然是後者。

文章指出，首都機場始建於1958年，幾十年來擴建了多次，目前有3座航站樓與3條跑道，是世界上最繁忙的機場之一。2017年首都機場旅客吞吐量約9580萬人次，2018年更是達到了1.098億人次，起降架次達到61.4萬架次，平均每天起降架次達到1682架，其旅客吞吐量居世界第二，僅次於美國亞特蘭大機場。但其設計容量卻僅有7600萬人次，運營處於嚴重飽和狀態。

至於南苑機場則是軍民合用機場，在旅客運輸方面發揮的作用很小，2017年的旅客吞吐量只有590萬人次，相當於首都機場的6%左右，所以，重擔幾乎都落到了首都機場身上。

隨著中國經濟的發展，航空運輸需求只增不減，首都機場的壓力還會急劇增大，但能通過繼續擴建首都機場來緩解壓力嗎？文章表示「很遺憾，已經不能了」，因為經過前面幾次擴建首都機場已擴大到極限狀態，地面機場再怎麼擴建，空域和航線也有限，並不容易再開拓。

文章稱，因此，首都機場長期繁忙、擁擠，每天約有300個飛行架次無法安排，每年近1000萬人次的潛在需求被「拒之門外」，由此可見，北京確實需要一座新機場了。

北京大興國際機場25日下午正式通航。（美聯社）
北京大興國際機場25日下午正式通航。（美聯社）
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機場北京

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