中國女兵「閱兵腿」整齊劃一 網讚「太帥了」

2019-09-26 11:39 世界日報 北京26日電



受閱女兵超燃視頻曝光：她們專屬的「閱兵腿」是這樣。 中國新聞社 分享 facebook

槍線、帽簷線、下頜線，線線標齊；橫排、縱排、斜排，排排分明。首次參閱的女將軍霸氣領隊，女兵們步伐整齊劃一、受閱距離96米，走128步，每步75公分，66秒通過不差分秒。女兵們喊口號聲音洪亮、整齊劃一，搶先看到央視曝光畫面的網友直呼「太帥了」。

中新社報導，隨著10月1日的臨近，閱兵作為新中國成立70周年的一項重要慶祝活動備受矚目。探訪閱兵訓練場，英姿颯爽的女兵十分搶眼。

閱兵人員選拔遵循五條標準：一是政治立場堅定，二是思想道德純潔，三是組織紀律性強，四是軍事素質過硬，五是身體條件良好。而徒步方隊隊員，男性身高普遍在1.75米至1.85米之間；女性身高普遍在1.63米至1.75米之間。

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快速化妝 人人都要會

受閱女兵平時是怎樣訓練和生活的？整理內務，簡單洗漱，擦拭長靴…清晨的忙碌宣告著一天訓練的開始。女兵快速化妝補妝。閱兵訓練期間，不管她們以前是否化妝，都需要學會這項技能。

受閱女兵超燃視頻曝光：她們專屬的「閱兵腿」是這樣。 中國新聞社 分享 facebook

訓練正式開始，站軍姿2小時不倒、練眼神40秒不眨，步幅75厘米…閱兵訓練標準十分嚴苛。帽線、槍線、手線，線線筆直。閱兵場上女兵隊員進行方隊合成訓練，她們長髮剪短，皮膚曬黑，脖子上還出現黑白分明的V字印。

報導指出，女兵隊員平均每天喝7、8升水，衣服要濕幾遍，卻無人叫苦喊累、退縮放棄。一名女兵在閱兵日記中寫道︰「展現中國女兵的颯爽英姿和榮譽功勛，我與隊友們已經做好準備，勇往直前！」