抗爭持續 今年「十一」黃金周香港出入境人數將腰斬

2019-09-26 10:36 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸「十一」黃金周即將到來，但香港入境處估計，今年「十一」假期出入境人數約只有737萬人次，為2014年以來新低，比起去年中秋及「十一」連假1,483萬人次的出入境人數，更是大幅腰斬

星島日報報導，香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡認為，香港近月的激烈示威活動，已導致大陸和海外旅客卻步。她說，自去年10月港珠澳大橋通車至今年6月，每月大陸入境團團數都比前一年同期成長兩至三成。但今年7月比起去年同期只增長1%，8月更下跌64%。

香港旅遊業議會估計，「十一」黃金周期間陸客入境團數字將與9月差不多，即平均每天約15團，但去年同期是每天平均110團。陳張樂怡表示，雖然今年黃金周香港的酒店房價比去年便宜，可能吸引一些原本不打算出國旅遊的大陸個人遊旅客，但她認為整體情況仍不樂觀。

報導稱，面對訪港旅客大減，香港多個旅遊景點紛紛推出優惠措施希望吸引香港本地客。昂坪360就將推出香港居民專屬優惠，港人只需出示香港身分證，即可以2006年開幕價港幣88元，購買成人來回纜車門票（標準車廂）。

香港迪士尼樂園即日起至10月31日將推出萬聖節限定活動「Disney Halloween Time」，香港民眾可享有「雙重暢玩」優惠，以港幣688元入園兩次。另，持「長者卡」的香港市民，11月30日前可以兒童價享用自助午餐，優惠幅度最高達六五折。