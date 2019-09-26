友邦馬紹爾群島聲援挺台灣 陸外交部這麼回應

2019-09-26 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



友邦馬紹爾群島國會日前無異議通過友台決議，堅定支持台馬邦誼，馬紹爾群島總統海泥批評中方力圖在太平洋島國地區擴大影響，民主國家應該予以嚴正關切。對此，中共外交部表示，中方與太平洋島國開展的合作是相互尊重、平等互利的，凡是瞭解情況的人、不帶偏見的人都看得清清楚楚。

根據中共外交部網站訊息，中共外交部發言人耿爽25日舉行例行記者會，被問道「是否在與馬紹爾群島討論與台當局斷交、與中方復交事宜？中方對馬方言論有何評論？」，耿爽首先表示，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。

他表示，一個中國原則是國際社會的普遍共識，堅持一個中國原則是大勢所趨，人心所向，也勢不可擋，相信會有越來越多的國家加入支持一個中國原則的行列。他重申，願在堅持一個中國原則基礎上，發展同世界各國的友好合作關係。

至於馬紹爾群島方面有關中國擴大在太平洋島國地區影響的言論，耿爽說，中方此前多次表示，中方與太平洋島國開展的合作是相互尊重、平等互利的，有關合作給島國帶來了實實在在的利益，受到了島國政府和人民的歡迎，「這一點，凡是瞭解情況的人、不帶偏見的人都看得清清楚楚。」