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陸升高對台威脅？薛瑞福：盼兩岸坐下來解決問題

2019-09-26 06:03聯合報 記者張加╱即時報導

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福25日談及兩岸關係指出，美方希望雙方坐下來解決問題，而不是透過脅迫手段解決；此外，關於台灣維護與南太平洋友邦的關係，薛瑞福表示，美方會盡其所能，也會與澳洲、日本等國合作。

此外，薛瑞福再度提出，中方透過社交媒體等網路手段企圖干預台灣選舉，美方致力於幫助台灣進行一場自由、公正、安全的選舉。

薛瑞福（Randall Schriver）25日出席國際共和研究所（IRI）與大西洋理事會合辦的論壇，探討中國大陸影響力，薛瑞福致詞並回應提問。

媒體提問，台灣國安會指出中方將在台灣總統大選前提高對台打壓，年底前可能再斷1至2個友邦，美方如何與台灣合作因應？薛瑞福表示，中方企圖干預選舉並不令人意外，每次台灣選舉他們都這麼做，但方法升級，也更難應對相關挑戰。

薛瑞福指出，北京現在透過社交媒體等網路手段來達成其目標，也變得更具挑戰性，美方致力於幫助台灣進行自由、公正、安全的選舉，以確保不受外部影響；美方會透過各種方式幫助，但他無法提供細節。

薛瑞福表示，希望中國大陸在某個時間點發現，剝奪台灣外交盟友、經濟施壓等作為，對於他們自己尋求與台灣達成某種和解的既定目標，只會適得其反；而看到雙方坐下來解決問題，而非透過脅迫手段解決，符合美方利益。

關於中國大陸在南太平洋的擴大影響力，是否影響美國利益；薛瑞福則說，美方確實關切中方擴大影響力的趨勢，但考量中國大陸的規模，以及它是重要的經濟夥伴，各國都希望與其建立良好的關係。

薛瑞福接著說，真正要注意的是，中方如何利用這種影響力達成其目標；北京並不同意美方對自由開放印太的原則，確實令美方關切，但是否建立正式外交關係是各國自身決定，美方已經花了一段時間告知，在當前環境做出與北京建交的決定，會造成哪些後果。

薛瑞福主動提及台灣在南太平洋所剩友邦，包括馬紹爾群島、帛琉等；他表示，這些國家與美國關係密切，美方將盡其所能，並與澳洲、紐西蘭、日本等國家合作，也將持續關注此事。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福。華盛頓記者張加／攝影
美國國防部印太事務助理部長薛瑞福。華盛頓記者張加／攝影
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薛瑞福

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