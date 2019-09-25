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金門觀光處拜會陸方 爭取小三通陸客團體旅遊

2019-09-25 19:29中央社 金門25日電

十年來，兩岸關係持續存在「政冷經熱」、「官冷民熱」兩種現象。圖為金門小三通，五一...
十年來，兩岸關係持續存在「政冷經熱」、「官冷民熱」兩種現象。圖為金門小三通，五一長假時，大批陸客排隊等待通關情形。 圖／聯合報系資料照片
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為爭取陸客團赴金門旅遊，金門縣府觀光處長丁健剛24日至26日赴大陸福州與廈門兩地拜會，期盼能在團客旅遊、旅遊政策面及觀光活動合作等事宜，能給予更多的支持與善意。

觀光處新聞稿表示，丁健剛一行人24日下午拜會廈門市台港澳事務辦公室與文化和旅遊局，今天則是赴福州拜會福建省台港澳事務辦公室與文化和旅遊廳。雙方就近期就「團體旅遊」、「陸客自由行」、「人道救援」、「旅遊品質」、「購物月」、「金廈旅遊節」等議題，進行討論與洽談合作細節。

據統計，9月1到20日小三通陸客入出境7059人次，較去年同期2萬9670人次，減少2萬2611人次，衰退76.21%。縣府樂見海西20城市自由行的好消息，並朝「致力調整旅遊體質」、「金廈建立旅遊人道救援處理機制」等面向持續努力。

另外，金門也力爭陸方「開放相關旅遊政策」。新聞稿表示，一則因目前大陸團體旅遊人數仍有配額限制，希望持續向大陸有關當局發聲，爭取放寬或免除陸客團來金配額限制。

二，金廈旅遊節行之有年，以活動結合旅遊模式，新興旅遊態樣廣受喜愛，也希望廈門市文旅局持續鼓勵大陸組團社推出新旅遊產品；三，廈門今年起開放144小時跨境免簽政策，金廈共同推動國際旅客，來廈門遊金門，共同打造多樣化旅遊模式。

大陸文化和旅遊部公告自8月1日起暫停大陸居民赴台自由行47個試點城市，重挫金門觀光業。經金門縣長楊鎮浯奔走，陸方在9月20日恢復海西地區20個城市居民，得辦理自由行赴金門旅遊，觀光市場可望回春。(編輯:孫承武)1090925

金門廈門陸客

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