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陸外交部斥817公報「雷根備忘錄」 完全錯誤和無效

2019-09-25 17:22聯合報 記者林則宏╱即時報導

美國日前公布當年與中國大陸簽署「八一七公報」時，美國故總統雷根口述的一紙備忘錄，當中提及美國減少對台軍售的意願，完全取決於中國對和平解決台灣與中國分歧的持續承諾。大陸外交部發言人耿爽指出，美國內部單方面搞的備忘錄，嚴重違反國際關係基本準則，是完全錯誤和無效的。

這份由雷根寫給時任國務卿舒茲與國防部長溫伯格的備忘錄，主題為「對台軍售」，日期為1982年8月17日公報公報當天。這份備忘錄由白宮前國家安全顧問波頓於今年8月30日解密後，美國在台協會（AIT）本月13日在網上公布。

這紙備忘錄的曝光，解釋了近40年來，何以美國仍持續對台軍售，而非完全遵照「八一七公報」所提，在質量上逐步減少對台軍售。

耿爽25日在大陸外交部例行記者會中被問及此事時表示，1972年發表的「中美上海公報」，1979年發表的「中美建交公報」，1982年發表的「八一七公報」，為中美雙方處理兩國關係包括台灣問題確立了指導原則。

耿爽指出，其中，「八一七公報」專門針對美國售台武器問題作了明確規定。美方在這份公報中明確承諾，不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策；向台灣出售的武器在性能與數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水準；準備逐步減少對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。

耿爽表示，事實充分證明，美方向台灣出售武器嚴重違反中美三個聯合公報特別是「八一七公報」的規定，違背美方自身作出的承諾，嚴重損害中美關係。

對於前述這份備忘錄，耿爽說，這是美國內部單方面搞的。「其內容嚴重違反『一個中國』原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，是完全錯誤和無效的。」

耿爽說，「美方應該遵守的是中美三個聯合公報規定，而不是其單方面搞的什麼備忘錄。」

他強調，中國強烈敦促美方恪守向中方做出的莊嚴承諾，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，停止干涉中國內政，停止售台武器，妥善處理涉台問題，以免繼續給中美關係和台海和平穩定造成干擾和損害。

大陸外交部發言人耿爽指出，當年中美簽署「八一七公報」時，由美國故總統雷根口述的一...
大陸外交部發言人耿爽指出，當年中美簽署「八一七公報」時，由美國故總統雷根口述的一份備忘錄，嚴重違反國際關係基本準則，是完全錯誤和無效的。（美聯社）
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