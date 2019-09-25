陸外交部強烈敦促美方停止售台武器

2019-09-25 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸外交部發言人耿爽今（25）日在例行記者會上，強烈敦促美方恪守向中方做出的莊嚴承諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止干涉中國內政，停止售台武器，妥善處理涉台問題，以免繼續給中美關係和台海和平穩定造成干擾和損害。

中新社報導，耿爽表示，1972年發表的《中美上海公報》、1979年發表的《中美建交公報》、1982年發表的八•一七公報，為中美雙方處理兩國關係包括台灣問題確立指導原則。

其中，八•一七公報專門針對美國售台武器問題作了明確規定。美方在這份公報中明確承諾，它不尋求執行一項長期向台灣出售武器的政策；向台灣出售的武器在性能與數量上將不超過中美建交後近幾年供應的水準；準備逐步減少對台灣的武器出售，並經過一段時間導致最後的解決。

耿爽強調，事實充分證明，美方向台灣出售武器嚴重違反中美三個聯合公報，特別是八•一七公報的規定，違背美方自身作出的承諾，嚴重損害中美關係。

針對1982年美國前總統雷根在八一七公報簽署完畢後，發送給前國務卿舒爾茨和前防長溫伯格的一份備忘錄。該備忘錄稱，美對台提供武器的性能與數量完全依據中國大陸對台灣所構成的威脅而定，無論是數量還是性能，台灣相對於中國大陸的防衛能力都應該得到維持。

耿爽稱，上述所謂的備忘錄，是美國內部單方面搞的，其內容嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違反國際關係基本準則，是完全錯誤和無效的。