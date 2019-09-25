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陸「十一」遊行動員將10萬群眾 釋放7萬隻和平鴿

2019-09-25 15:52聯合報 記者陳言喬╱即時報導

慶祝中共建政70周年，大陸決定在十月一日舉行群眾遊行慶祝活動。屆時約有10萬名群眾、70組彩車組成36個方陣和3個情境式行進，沿長安街由東向西通過天安門核心區。當天還將釋放7萬隻和平鴿和7萬顆氣球。

慶祝大會服務保障和群眾遊行指揮部執行指揮張革25日下午在北京表示，群眾遊行活動以「同心共築中國夢」為主題，約10萬名群眾將以「自由、生動、歡愉、活潑」的形式進行情感表達。群眾遊行由序幕、主體、尾聲組成，主體分為建國創業、改革開放、偉大復興三個部分，總時長約65分鐘。

大陸慶祝建政七十周年，十一當天將有十萬群眾在天安門前慶祝遊行，現場釋放七萬隻和平...
大陸慶祝建政七十周年，十一當天將有十萬群眾在天安門前慶祝遊行，現場釋放七萬隻和平鴿和七萬顆氣球。特派記者陳言喬／攝影
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