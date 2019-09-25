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解放軍1,300人聯合軍樂團同步演奏 氣勢驚人

2019-09-25 15:20聯合報 記者陳言喬╱即時報導

下周十月一日，中共將舉行近年最大一次閱兵，閱兵指揮部25日上午邀請境外媒體參觀正在參加閱兵訓練的官兵，當中由1千3百人組成的軍樂團，聲勢浩大，現場練習多首曲目，震耳欲聾。

「對習主席負責、聽習主席指揮、讓習主席放心」，醒目的標語放在北京昌平南口閱兵村內，代表習近平新時代軍隊的使命任務。

中共中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將24日介紹這次關閱兵活動安排時說，這次閱兵編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，是近幾次閱兵中規模最大的一次。當中的聯合軍樂團以解放軍軍樂團為主，從全軍抽組1300多人組成。

解放軍聯合軍樂團在閱兵進行式中是最早進場、最後退場的方隊，同時他們將在全程80分鐘的閱兵過程中演奏50首曲子，任務繁重。

25日上午在南口閱兵訓練基地內，聯合軍樂團在各境外媒體前演練五首曲子，從閱兵前到進行到結束，他們必須久站，許多過重的樂器身旁都放著腳架協助軍樂隊能順利吹奏。另外，由於隊伍過長，除聯合樂隊的總指揮外，陸海空每個樂隊之前還有副指揮，在愈外側的隊員必須用眼角餘光或不時以斜眼注視指揮的動作。

這次閱兵的1千3百人聯合軍樂團也破了紀錄，從現場聽到多首震撼的樂曲，氣勢頗為驚人，屆時軍樂團將帶動現場觀眾更熱烈的氣氛。

中共將在十月一日舉行近年最大一次閱兵，當中由1千3百人組成的軍樂團是歷年最大的軍...
中共將在十月一日舉行近年最大一次閱兵，當中由1千3百人組成的軍樂團是歷年最大的軍樂隊，現場演練多首震撼的樂曲，氣勢驚人。特派記者陳言喬／攝影
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中共將在十月一日舉行近年最大一次閱兵，當中由1千3百人組成的軍樂團是歷年最大的軍...
中共將在十月一日舉行近年最大一次閱兵，當中由1千3百人組成的軍樂團是歷年最大的軍樂隊，現場演練多首震撼的樂曲，氣勢驚人。特派記者陳言喬／攝影
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中共將在十月一日舉行近年最大一次閱兵，當中由1千3百人組成的軍樂團是歷年最大的軍樂隊，現場演練多首震撼的樂曲，氣勢驚人。特派記者陳言喬／攝影
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中共將在十月一日舉行近年最大一次閱兵，當中由1千3百人組成的軍樂團是歷年最大的軍樂隊，現場演練多首震撼的樂曲，氣勢驚人。特派記者陳言喬／攝影
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中共將在十月一日舉行近年最大一次閱兵，當中由1千3百人組成的軍樂團是歷年最大的軍樂隊，現場演練多首震撼的樂曲，氣勢驚人。特派記者陳言喬／攝影
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中共將在十月一日舉行近年最大一次閱兵，當中由1千3百人組成的軍樂團是歷年最大的軍樂隊，現場演練多首震撼的樂曲，氣勢驚人。特派記者陳言喬／攝影
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中共將在十月一日舉行近年最大一次閱兵，當中由1千3百人組成的軍樂團是歷年最大的軍樂隊，現場演練多首震撼的樂曲，氣勢驚人。特派記者陳言喬／攝影
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中共將在十月一日舉行近年最大一次閱兵，當中由1千3百人組成的軍樂團是歷年最大的軍樂隊，現場演練多首震撼的樂曲，氣勢驚人。特派記者陳言喬／攝影
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樂團解放軍中共

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