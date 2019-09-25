解放軍1,300人聯合軍樂團同步演奏 氣勢驚人

2019-09-25 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



下周十月一日，中共將舉行近年最大一次閱兵，閱兵指揮部25日上午邀請境外媒體參觀正在參加閱兵訓練的官兵，當中由1千3百人組成的軍樂團，聲勢浩大，現場練習多首曲目，震耳欲聾。

「對習主席負責、聽習主席指揮、讓習主席放心」，醒目的標語放在北京昌平南口閱兵村內，代表習近平新時代軍隊的使命任務。

中共中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍少將24日介紹這次關閱兵活動安排時說，這次閱兵編59個方（梯）隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，是近幾次閱兵中規模最大的一次。當中的聯合軍樂團以解放軍軍樂團為主，從全軍抽組1300多人組成。

解放軍聯合軍樂團在閱兵進行式中是最早進場、最後退場的方隊，同時他們將在全程80分鐘的閱兵過程中演奏50首曲子，任務繁重。

25日上午在南口閱兵訓練基地內，聯合軍樂團在各境外媒體前演練五首曲子，從閱兵前到進行到結束，他們必須久站，許多過重的樂器身旁都放著腳架協助軍樂隊能順利吹奏。另外，由於隊伍過長，除聯合樂隊的總指揮外，陸海空每個樂隊之前還有副指揮，在愈外側的隊員必須用眼角餘光或不時以斜眼注視指揮的動作。