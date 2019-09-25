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直擊陸「十一」閱兵訓練 「千人一條心、千足一個音」

2019-09-25 14:22聯合報 記者陳言喬╱即時報導

大陸即將在10月1日舉行近年最大一次的閱兵。「建國70閱兵指揮部」今天（25日）上午邀請境外媒體赴北京昌平南口閱兵村採訪徒步方隊官兵訓練情況。多人皮膚曬黑、腳磨破仍在烈日下練習。

閱兵訓練基地徒步方隊指揮部副指揮員劉士胥說，各個方隊務必要達到「千人一條心、千足一個音」的要求，方隊要突出應答聲和腳步聲。單排面達到頭線、手線、槍線、腿線、胸線、帽線的六線合一，方隊達到橫線、豎線和斜線分明的要求。腳掌落地聲要沉穩有力，答詞和口號要整齊清晰，有旋律、有氣勢。

訓練官兵受訪時表示，他們一周訓練五天，每天八小時，是高溫和體力的考驗，主要練習正步、掛槍、端槍姿勢，訓練腰腹肌、腿部力量。許多人練到手腳抽筋，腳底出水泡。還有人手抽筋，動不了，要靠隊友協助才能拿下槍。

這次閱兵有六十名女兵加入三軍儀仗隊的混編受閱，三軍儀仗隊是走第一個方隊，目標最顯著。而參加的女兵還要經過篩選才能成為正取，競爭激烈，每個人都很認真練習，即使休息時間仍自動留下來再練。

四年前曾參加抗戰勝利七十年閱兵、今年又參加閱兵的儀仗隊第四中隊長趙穎說，她們與男兵的訓練要求和標準是一樣的。

她說，四年前她是一名戰士，對自身的要求高，今年她身為主官更注重對隊員的管理和思想要求，並提供隊員的後勤保障，有的女隊員因為訓練比較著急出現情緒化，她都會以過來人全力安撫，務必要讓隊員們克服各種困難，呈現女軍人的風采。

也許有了上次的經驗，上回腳底磨破皮的趙穎，今年儘管也穿壞了鞋子，但這回腳沒破皮了。

趙穎的儀仗隊平時負責外國元首來訪或重要軍事首長視察時的迎接任務。她說，平時的任務與閱兵還是不一樣的。閱兵因為參加人數多，講究整齊劃一，要求更嚴格，能參加閱兵的姑娘們都備感光榮。

大陸十一舉行近年最大一次閱兵，在閱兵村內的三軍儀仗隊參演官兵正積極練習。圖為女兵...
大陸十一舉行近年最大一次閱兵，在閱兵村內的三軍儀仗隊參演官兵正積極練習。圖為女兵練習腳線一致。特派記者陳言喬／攝影
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大陸十一舉行近年最大一次閱兵，在閱兵村內的參演官兵正積極練習。特派記者陳言喬／攝...
大陸十一舉行近年最大一次閱兵，在閱兵村內的參演官兵正積極練習。特派記者陳言喬／攝影
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大陸十一舉行近年最大一次閱兵，在閱兵村內的三軍儀仗隊參演官兵正積極練習。特派記者...
大陸十一舉行近年最大一次閱兵，在閱兵村內的三軍儀仗隊參演官兵正積極練習。特派記者陳言喬／攝影
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大陸十一舉行近年最大一次閱兵，在閱兵村內的三軍儀仗隊參演官兵正積極練習槍線、胸線...
大陸十一舉行近年最大一次閱兵，在閱兵村內的三軍儀仗隊參演官兵正積極練習槍線、胸線的一致。特派記者陳言喬／攝影
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大陸十一舉行近年最大一次閱兵，在閱兵村內的三軍儀仗隊參演官兵正積極練習。特派記者...
大陸十一舉行近年最大一次閱兵，在閱兵村內的三軍儀仗隊參演官兵正積極練習。特派記者陳言喬／攝影
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大陸十一舉行近年最大一次閱兵，在閱兵村內的三軍儀仗隊參演官兵正積極練習。圖為男兵...
大陸十一舉行近年最大一次閱兵，在閱兵村內的三軍儀仗隊參演官兵正積極練習。圖為男兵練習腳線一致。特派記者陳言喬／攝影
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大陸十一舉行近年最大一次閱兵，圖為四年前曾參加「九三抗戰勝利七十年閱兵」的第四中...
大陸十一舉行近年最大一次閱兵，圖為四年前曾參加「九三抗戰勝利七十年閱兵」的第四中隊長趙穎。特派記者陳言喬／攝影
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大陸十一舉行近年最大一次閱兵，在閱兵村內的參演官兵正積極練習。特派記者陳言喬／攝...
大陸十一舉行近年最大一次閱兵，在閱兵村內的參演官兵正積極練習。特派記者陳言喬／攝影
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