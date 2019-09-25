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習近平宣布：北京大興國際機場正式投運！

2019-09-25 13:27聯合報 記者李仲維╱即時報導

北京大興國際機場投運儀式今（25）日上午舉行。中共總書記習近平出席儀式並宣布：北京大興國際機場正式投運！

大陸國務院副總理韓正辭致時說，這個機場是習近平親自推動的工程，期望能夠打造成世界一流的「新國門」，與首都國際機場成為雙樞紐。

新京報報導，今天下午，有7家航空公司將派出明星機型參與首航，這也象徵大興機場正式投入營運。

大興機場擁有「三縱一橫」全向構型跑道，是中國大陸機場多跑道系統從未有過的突破。尤其是「一橫」的設計，是基於機場所處的地理位置、機場與周邊空域及運行環境的關係，透過合理規劃跑道的方位布局，最大限度提高地區航空運行效率。

據報導，通常情況下，一條跑道用於航空器的混合起飛降落時，一小時能承擔30架次左右的航班量。大興機場的橫向跑道將主要用於那些去往大陸東北地區、大連青島方向、華東地區以及北美和韓國、日本方向航班的離場起飛。理論上說，當各方條件具備時，這一條跑道一個小時甚至可以放行超過60個離場航班。機場運行效率將大大提高。

此外，大興機場精準的空管導航設備，刷新大陸機場低能見度起降的新紀錄，率先實現開航即具備平視顯示器75米跑道視程(HUD RVR75)起飛和III類B儀錶著陸系統運行能力。能夠保障大興機場在50米左右的低能見度條件下起降。

新華社報導，截至目前，共有66家航空公司意向入駐大興國際機場。預計2019年冬春航季，大興國際機場將開通116條航線，覆蓋全球112個航點。到2025年，旅客輸送量將達到7,200萬，國際航班占比將達30%。

大興國際機場地跨北京市大興區和河北省廊坊市，從高空俯瞰，機場宛若展翅的鳳凰。該機場距離天安門的直線距離是46公里，距離首都機場67公里，到雄安新區約65公里，距天津市區75公里。

機場航站樓區南北約1,753米，東西約1,591米，航站區總建築面積約140萬平方米，是全球最大的單體航站樓。

習近平出席北京大興國際機場投運儀式。央視直播截圖
習近平出席北京大興國際機場投運儀式。央視直播截圖
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