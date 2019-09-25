王毅：中國面臨國土分裂危險 盼美支持中國反台獨

2019-09-25 13:25 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸外交部長王毅指出，台灣問題的本質是中國面臨國土分裂的危險，中國一貫主張並致力於兩岸和平統一，但絕不會任由「台獨」張狂，希望美方支持中國政府反對「台獨」、反對分裂的努力，同時切實尊重中國主權，尊重香港特區政府「止暴制亂、恢復秩序」的努力。

根據大陸外交部網站消息，王毅美東時間24日在紐約一場由美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國全國商會、美國對外關係委員會聯合舉辦的晚餐會上發表主旨演講。

王毅在演講中針對中美關係提出四大觀點：互利合作是唯一選擇，中美雙方誰也沒占誰便宜；開放融合是正確方向，中美雙方誰也離不開誰；衝突對抗沒有出路，中美雙方誰也改變不了誰；共擔責任是歷史潮流，中美雙方誰也不必取代誰。

他指出，中美貿易摩擦一年多來，雙方都遭受了不應有的損失。對於美國有人聲稱，過去幾十年對華接觸交往沒有達到改變中國的目的，應重拾遏制政策。王毅說，中國不會向別國輸出中國的社會制度和發展模式，更不會重蹈歷史上傳統大國「國強必霸」的覆轍。「我們從來無意改變美國，美方也不應總是尋求改變中國」。

王毅指出，中美兩國有各自的發展目標，「我們需要找到，也必須找到一條兩個社會制度、文化背景不同的大國在這個星球上長期和平相處、進而合作共贏之道。」

針對美國部分人士擔心中國將取代美國的國際地位，王毅表示，鄧小平曾說，「天塌下來有大個子頂著」。中國希望並樂見美國繼續為世界和平與發展發揮建設性作用，當前乃至今後可預測的時間裡，美國仍是世界上綜合國力最強的國家。

王毅強調，中國積極參與氣候變化、可持續發展、核安全、網路安全、防擴散等多邊治理進程，與各方一道推動熱點問題的政治解決。中國也重視在這些問題上同美國開展協調與合作。

對於中美關係發展，王毅則提出三點意見：對於雙方可以開展合作的領域，應本著合作共贏的精神堅定不移向前推進和深化；對於雙方存在分歧的問題，應本著不衝突不對抗的精神妥善加以管控；對於涉及彼此核心利益的事務，應本著相互尊重的精神堅持互不干涉內政。

王毅重申，經貿合作是中美關係的「壓艙石」。中美經貿摩擦應通過對話協商解決，希望中美第13輪經貿高級別磋能取得積極成果。

王毅特別提到，中美關係要穩定，最根本的是要尊重彼此的領土主權、社會制度以及發展道路、不把自己的意志和模式強加於對方。

他表示，台灣問題的本質是中國面臨國土分裂的危險，而維護國家的統一和領土完整是任何政府都必須承擔的責任，美國也不例外。