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中國十一大閱兵 東風41亮相？軍方： 不會讓人失望

2019-09-25 13:35世界日報 北京25日電

來源：YouTube

中共建政70周年十一兵活動安排出爐，總規模約1.5萬人，全程80分鐘、飛機160架，為歷次兵中規模最大的一次。軍方表示，這次內含陸、海、空、火箭軍和戰略支援部隊的部分新型裝備。其中，首次亮相的裝備比重較高，並首次安排女將軍受閱。被視為「制美利器」的東風41型洲際彈道飛彈是否亮相，解放軍中部戰區副參謀長譚民語帶暗示說，「相信不會讓記者朋友們失望」。

東風41料列陣…兵創紀錄 (視頻截圖)
東風41料列陣…兵創紀錄 (視頻截圖)
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國防部發言人吳謙對媒體問及新型武器亮相是釋出什麼政治軍事信號時回應，總有些人或勢力喜歡炒作中國軍隊發展壯大，如果中國軍隊展示武器裝備就是「秀肌肉」，如果不展示就是「不透明」。他說，中國既沒有意圖，更沒有必要通過閱兵來「秀肌肉」。

中新網報導，兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍表示，兵式，受部隊在長安街列陣，接受國家主席習近平的檢。分列式，依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。

東風41料列陣…兵創紀錄 (取材財微博)
東風41料列陣…兵創紀錄 (取材財微博)
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他說，絕大部分方隊編設將軍領隊，將軍人數超過以往，是歷史上高級指揮員受閱數量最多的一次。

蔡志軍指出，這次閱兵也是中國國防和軍隊建設的最新成就集中體現，安排陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰略支援部隊部分新型武器裝備受，集中展示70年來國防科技工業發展水平和軍隊建設巨大變化，繼朱日和沙場兵和海上專項兵後，首次亮相的新型武器裝備比重較高。

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閱兵聯合指揮部辦公室常務副主任譚民補充，這次首度在女兵徒步方隊安排兩名女將軍擔任領隊。徒步方隊隊員上，男性身高在175至185公分之間；女性身高在163至175公分之間。年紀20歲左右的青年官兵，也有60多歲的高級指揮員。

國軍火箭彈道飛彈

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