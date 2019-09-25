我外交官進聯合國總部 國台辦：自我吹噓欺騙台灣民眾

2019-09-25 12:01 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸國台辦發言人馬曉光今（25）日表示，8月1日起，大陸有關方面暫停47個城市大陸居民赴台自由行，但這不涉及海西地區20個城市居民赴金馬澎自由行相關政策，這20個城市的出入境管理部門，將繼續受理當地民眾赴金馬澎自由行簽注申請。

此外，北京大興機場今正式啟用，馬曉光稱，這是大陸在經濟民生和民航建設方面取得的又一個成就，建築也被譽為世界三大建築奇跡之一，台灣的航空公司可以自由選擇是否使用大興機場。

我駐紐約經濟文化辦事處處長徐儷文獲美國邀請，出席在聯合國總部舉行的「全球呼籲保護宗教自由」活動，馬曉光對此則表示，聯合國是由主權國家組成的政府間國際組織，台灣是中國的一部分，沒有資格加入。聯合國長期堅持按照一個中國原則來處理涉台問題，包括台灣方面人士進入聯合國相關場所。這一點沒有改變，也不會改變。

馬曉光稱，上述會議不在聯大的議程之內。民進黨當局借此作政治文章，自我吹噓，來欺騙台灣民眾。

對於所羅門群島與台斷交並與大陸建交後，有美國官員質疑大陸策動所國外交轉向，改變兩岸現狀，對此，馬曉光重申，堅持一個中國原則是國際關係準則，是國際社會普遍共識，也是中美關係的政治基礎。美方人士指責主權國家與中國建交，這樣公開地玩弄雙重標準，難道自己不覺得尷尬嗎？

馬曉光稱，2016年以來，民進黨當局單方面否定九二共識，推進台獨活動，煽動兩岸敵意，製造兩岸對抗，破壞兩岸關係，兩岸同胞都看得很清楚，難道只有美方人士視而不見嗎？

馬曉光強調，美方應切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定和承諾，妥善處理涉台問題，以免嚴重傷害中美關係和台海和平穩定。