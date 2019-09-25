國台辦證實 蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全活動被審查

2019-09-25 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸國台辦發言人馬曉光今在例行記者會證實，台灣學者蔡金樹因涉嫌從事危害國家安全的活動，去年7月被大陸有關部門依法審查。