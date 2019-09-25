台灣將舉行「929台港大遊行」 國台辦警告：玩火自焚

2019-09-25 11:11 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



針對台灣多個民間團體將於29日發起「929台港大遊行」，大陸國台辦發言人馬曉光25日表示，這是民進黨插手介入香港事務、企圖搞亂香港的又一鐵證。他並警告，「企圖火中取栗者必將玩火自焚」。

馬曉光周三在國台辦例行記者會中，被問及台灣部分團體29日將在台北發起「台港大遊行」，聲援香港反送中抗爭一事時表示，「近三個月來，發生在香港的激進示威和暴力衝擊活動，嚴重破壞了香港繁榮穩定大局，嚴重挑戰了香港法治和社會秩序，也嚴重碰觸了『一國兩制』的原則底線。」

馬曉光說，「少數激進分子不斷實施暴力活動，甚至公然鼓吹『港獨』，激起了海內外中國人的強烈義憤。當前，『止暴制亂、恢復秩序』已經成為香港社會各界最廣泛的共識。」

馬曉光表示，「民進黨當局和『台獨』勢力為了撈取私利，無視香港和台灣民眾的福祉，煽風點火，推波助瀾，禍港、亂港之心昭然若揭。這次民進黨相關負責人再次發出這樣的鼓噪，是他們插手介入香港事務、企圖搞亂香港的又一鐵證，不打自招。」