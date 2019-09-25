國台辦副主任：兩岸經濟合作穩定發展大勢沒有改變

2019-09-25 10:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸國台辦副主任裴金佳表示，大陸經濟發展具有巨大的韌性、潛力和迴旋餘地。兩岸經濟合作穩定發展的大勢沒有改變，大陸仍然是台胞台企紮根發展的最佳選擇。

大陸官方對陸客來台自由行喊卡後，外界矚目後續是否還有進一步的限縮兩岸經貿往來措施。中新社報導，裴金佳是在24日舉行的第十五屆桂台經貿文化合作論壇開幕式致辭時，作上述表示。

裴金佳說，大陸改革開放40多年來，大陸經濟社會發展取得的成就舉世矚目，已成為世界第二大經濟體，連續多年對世界經濟的增長貢獻達到30%以上。大陸社會穩定，基礎設施完善，工業產業體系完整，勞動力素質高，既是世界工廠，也是世界市場。14億人口的龐大消費市場，有著任何經濟體都無可比擬的巨大優勢。

他稱，許多台資企業抓住大陸快速發展的機遇。據統計，今年1至7月，大陸批准台商投資年增21.3%，實際使用台資年增49.1%。今年上半年，兩岸貿易額為1,044.8億美元，繼續維持在高點。

裴金佳表示，當前大陸堅持推動經濟高品質發展，實施更大規模減稅降費，穩步推進自由貿易試驗區建設，進一步激發經濟活力，不斷提升區域內生發展動力，台胞台企來大陸發展的機遇會更多，台灣青年來大陸逐夢圓夢的舞台會更大。