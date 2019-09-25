親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

專訪／毫不起眼卻蘊藏生命力 讓孩子愛上的這間學校魅力何在？

印度強國宇宙：「低成本上太空」的野心可行嗎？

國台辦副主任：兩岸經濟合作穩定發展大勢沒有改變

2019-09-25 10:02聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸國台辦副主任裴金佳表示，大陸經濟發展具有巨大的韌性、潛力和迴旋餘地。兩岸經濟合作穩定發展的大勢沒有改變，大陸仍然是台胞台企紮根發展的最佳選擇。

大陸官方對陸客來台自由行喊卡後，外界矚目後續是否還有進一步的限縮兩岸經貿往來措施。中新社報導，裴金佳是在24日舉行的第十五屆桂台經貿文化合作論壇開幕式致辭時，作上述表示。

裴金佳說，大陸改革開放40多年來，大陸經濟社會發展取得的成就舉世矚目，已成為世界第二大經濟體，連續多年對世界經濟的增長貢獻達到30%以上。大陸社會穩定，基礎設施完善，工業產業體系完整，勞動力素質高，既是世界工廠，也是世界市場。14億人口的龐大消費市場，有著任何經濟體都無可比擬的巨大優勢。

他稱，許多台資企業抓住大陸快速發展的機遇。據統計，今年1至7月，大陸批准台商投資年增21.3%，實際使用台資年增49.1%。今年上半年，兩岸貿易額為1,044.8億美元，繼續維持在高點。

裴金佳表示，當前大陸堅持推動經濟高品質發展，實施更大規模減稅降費，穩步推進自由貿易試驗區建設，進一步激發經濟活力，不斷提升區域內生發展動力，台胞台企來大陸發展的機遇會更多，台灣青年來大陸逐夢圓夢的舞台會更大。

他表示，未來大陸還將推出更多政策，繼續率先與台灣同胞分享大陸的發展機遇，希望台胞台企做兩岸交流合作的橋樑，以實際行動推動兩岸關係和平發展。

大陸國台辦副主任裴金佳。中新社資料照片
大陸國台辦副主任裴金佳。中新社資料照片
分享

台商陸客

相關新聞

「十一」閱兵史上最大規模 陸：沒有要「秀肌肉」

2019-09-25 01:05

王毅：中美兩國脫鉤和關門 簡直就是天方夜譚

2019-09-25 09:35

「一微克一微克去摳」還北京藍天

2019-09-25 02:01

中共防長魏鳳和會晤北韓軍方高層：加強中朝合作

2019-09-24 22:52

中國再投放一萬噸儲備凍豬肉 9月以來第2次

2019-09-24 22:15

共軍發言人憶70年前 中共軍機只有17架

2019-09-24 20:15

國泰港龍航班再有氧氣瓶被排氣 2機艙服務員被解僱

2019-09-24 19:12

中共建政70週年維穩 紐時記者遭驅離住處

2019-09-24 19:03

中共建政70年閲兵創紀錄 全程80分鐘、飛機160架

2019-09-24 17:00

英媒：孟晚舟律師團將利用更多證據阻引渡程序

2019-09-24 16:54

「十一」升旗禮 港府移室內舉行

2019-09-24 16:32

海研中心副主任舉近25年案例 台獨在陸打擊下難得逞

2019-09-24 16:05

孟晚舟戴電子腳鐐照曝光 律師質疑美方介入

2019-09-24 15:51

孟晚舟再出庭 左腳腳踝戴有電子腳鐐

2019-09-24 15:47

陸學者：台灣去中國化去的是中華民國 自喪兩岸代表權

2019-09-24 14:19

通往德國首都? 武漢地鐵將直通「柏林」

2019-09-24 12:49

走時光隧道有感 習近平說了這話

2019-09-24 12:48

國慶新聞中心 記者配發「三寶」

2019-09-24 12:48

大選將近 陸委會：中共對台施壓介選只會增加

2019-09-24 10:27

海基會喊話大陸「盼讓李明哲返台奔喪」

2019-09-23 23:51

梁振英：中國大陸政治制度非最好 但會不斷改良

2019-09-23 21:59

無人機拍獲疑似「再教育營」押送畫面

2019-09-23 21:07

談台灣大選 陸智庫：長遠意義是兩岸「和與戰」抉擇

2019-09-23 20:31

王岐山會索國外長 稱承認「一中原則 」是順應潮流

2019-09-23 19:43

陸國台辦：各國與北京建交的趨勢還會繼續發展

2019-09-23 18:50

客座評論：習近平十一閱兵要達到什麼目的？

2019-09-23 18:27

海基會發新聞稿：望大陸讓李明哲返台奔父喪

2019-09-23 17:19

中共何時與吉里巴斯建交？耿爽：該來的早晚會來

2019-09-23 15:52

李明哲父親過世 妻子李凈瑜籲陸方讓丈夫返台奔喪

2019-09-23 15:42

戰機噴射彩虹、煙火照亮北京 十一閱兵演練猛刷屏

2019-09-23 14:30

一箭雙星！兩顆北斗導航衛星在西昌成功發射

2019-09-23 11:06

大陸人權白皮書：幸福生活是最大人權

2019-09-23 00:30

十一前夕…習近平喊「確保紅色江山永不褪色」

2019-09-22 18:11

瘋傳許久的「利劍」來了…傳高階無人機群「十一」閱兵亮相

2019-09-22 18:10

解放軍新式迷彩服 意外讓「他」洩了底

2019-09-22 18:07

李稻葵：未來15年中等收入人群從4億人增至8億

2019-09-22 16:50

美艦20日經台海 港媒評：達不到效果 台外交得不到改善

2019-09-22 16:04

中央對香港事務更積極？港澳辦領導層5人變6人

2019-09-22 14:52

赴陸轉機趨勢增 時間優勢也有便宜機票

2019-09-22 12:19
看更多

熱門文章

北京故宮商品被罵翻！顏值、創意雖好 這件事卻激怒人

2019-09-24 11:00

建於清朝中國史上首個機場即將停運 南苑航班轉到大興

2019-09-24 22:55

孟晚舟戴電子腳鐐照曝光 律師質疑美方介入

2019-09-24 15:51

陸學者：台灣去中國化去的是中華民國 自喪兩岸代表權

2019-09-24 14:19

中共建政70年閲兵創紀錄 全程80分鐘、飛機160架

2019-09-24 17:00

中共建政70週年維穩 紐時記者遭驅離住處

2019-09-24 19:03

國泰航空再有氧氣瓶被排氣 2機艙服務員被解僱

2019-09-24 19:12

海研中心副主任舉近25年案例 台獨在陸打擊下難得逞

2019-09-24 16:05

香港立法會議員鄺俊宇傳遇襲送醫 頸椎受重擊

2019-09-24 11:02

共軍發言人憶70年前 中共軍機只有17架

2019-09-24 20:15

娶完嫂子又娶親家母...這家11人半個月內結、離婚23次

2019-09-24 16:21

100米！中國最長高鐵扶梯下線

2019-09-24 12:50

大陸掀「國潮」華為、故宮成最人氣國產品牌

2019-09-24 13:13

高喊「婚姻自由」 怪男1年結婚23次

2019-09-24 16:20

飛越瀾滄江 雙線大橋合體

2019-09-25 01:59

「十一」閱兵史上最大規模 陸：沒有要「秀肌肉」

2019-09-25 01:05

證券分析師越好看預測越準？研究調查結果這麼認為

2019-09-24 21:24

十一倒數7日 香港天天反送中

2019-09-25 01:05

疑片面報道香港示威 中國央視英國被查

2019-09-24 22:16

中國再投放一萬噸儲備凍豬肉 9月以來第2次

2019-09-24 22:15

疑不滿常被欺負 廣西中學學生將同學扔下4樓後淡定走開

2019-09-24 14:34

華為董座：ICT的洞已補好 正攻克作業系統和生態

2019-09-24 19:14

大陸人均GDP已破9,400美元 放言2049年比肩日、法

2019-09-24 14:29

港民調：林鄭月娥聲望24.9分 距史上最低差0.3分

2019-09-24 16:46

香港示威「私了」風起 以武制暴或以暴易暴？

2019-09-24 22:15

通往德國首都? 武漢地鐵將直通「柏林」

2019-09-24 12:49

首場對話會逾2萬港民登記 林鄭：誠懇謙卑聆聽

2019-09-24 11:37

大陸經濟下行 「4重點拚經濟」

2019-09-25 01:05

易綱：中國貨幣政策以我為主 暗示不跟進全球降息潮

2019-09-24 11:36

新生！九寨溝景區棧道升級、廁所革命、瀑布裂縫已填充

2019-09-24 12:52

聽天后王菲 原來愛國歌曲也能這樣唱

2019-09-24 16:06

孟晚舟再出庭 左腳腳踝戴有電子腳鐐

2019-09-24 15:47

日本前首相鳩山由紀夫將獲聘為武漢大學名譽教授

2019-09-25 09:09

港民主黨議員遭襲 港府：強烈譴責 必繩之以法

2019-09-24 20:08

中共防長魏鳳和會晤北韓軍方高層：加強中朝合作

2019-09-24 22:52

英媒：孟晚舟律師團將利用更多證據阻引渡程序

2019-09-24 16:54

走時光隧道有感 習近平說了這話

2019-09-24 12:48

匈塞鐵路施工 中歐班列助陣

2019-09-25 02:02

易綱：人行不跟進大幅降息

2019-09-25 00:14

陸財政部長：減稅降費政策70年來僅見

2019-09-24 11:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top