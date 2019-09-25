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「一微克一微克去摳」還北京藍天

2019-09-25 02:01聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

9月的北京，秋高氣爽。藍天白雲見證著近年來空氣質量的持續改善。

據新華社報導，北京市生態環境局副局長于建華日前表示，近年來北京在大氣汙染防治上實施「一微克行動」，在能源結構、運輸結構、產業結構、精細管理、區域聯防聯控等領域精準發力。

儘管在秋冬季節，空氣重汙染過程時有發生，但過去20年間，北京市在經濟社會高速發展的情況下，分階段持續實施大氣汙染綜合治理措施，汙染物排放強度逐年下降，已被納入聯合國環境署的「實踐案例」。

20世紀80年代，北京以「消煙除塵大會戰」治理二氧化硫、煙塵等煤煙型汙染；90年代以來，實現從工業汙染治理延伸到生活等領域的綜合防治，1998年起組織實施了16個階段的大氣汙染控制措施；2013年以來，聚焦PM2.5治理，深入開展清潔空氣行動計劃；2018年開始，聚焦堅決打好汙染防治攻堅戰、打贏藍天保衛戰。

2013年，是北京市正式開展PM2.5監測的元年，也是執行環境空氣質量「新國標」的第一年。那年1月，北京超過20天被灰霾籠罩；同年9月，國務院「大氣十條」頒布，直面「複合型空氣汙染」的現實困境，尋求治理破局。

「近年來，北京在治理大氣汙染方面，一微克一微克去摳、一天一天去爭取，攻堅克難，久久為功。」于建華說，從「1級優」「2級良」的天數看（即達到「新國標」的天數），2018年的優良天是227天，占比62.2%，比2013年的176天增加51天，其中「1級優」天數為72天，增加31天；從重汙染天看，2018年是15天，比2013年的58天減少了43天。

他介紹，2019年1月至8月，北京市空氣質量持續改善，8月的PM2.5月均濃度更是「跌進20+」，出現歷史新低的23微克/立方米。

北京PM2.5重汙染

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