國泰港龍航班再有氧氣瓶被排氣 2機艙服務員被解僱

2019-09-24 19:12 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



國泰航空日前接連發生機上氧氣瓶被排氣的飛行安全事件，國泰航空24日發布聲明，證實於本月21日，由吉隆坡前往香港的KA730航班，在例行檢查中發現一個手提氧氣瓶壓力偏低，所有執勤該航班的機艙服務員被暫停飛行職務，2名機艙服務員已被解僱。

星島日報報導，國泰港龍航空證實，KA730航班由吉隆坡前往香港的航班，是空中巴士A330客機，機艙内總共有16個手提氧氣瓶，國泰指出，在客機運作下一航班前，已立即將該氧氣瓶重新充氣，並重申機組人員及乘客安全並沒有因事件受到任何影響。

國泰港龍已向香港警方報案，警方就事件同步調查，並已知會香港民航處有關事件。

國泰港龍表示，嚴正處理有關事件，當時所有執勤該航班的機艙服務員，均被暫停飛行職務以協助調查，同時按調查結果，2名機艙服務員已被解僱。

國泰港龍指出，保持安全運作是首要任務，已進一步提升保安措施，除起飛前之外，每班航機於航程途中及降落後均會進行檢查。