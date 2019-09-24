親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

日職／張奕先發 首局因安打及保送失分0:1落後

川普意外現身氣候峰會 16歲環保少女怒瞪被拍到

中共建政70年閲兵創紀錄 全程80分鐘、飛機160架

2019-09-24 17:00聯合報 記者許依晨╱即時報導

中共建政70周年閲兵活動安排出爐，閲兵領導小組稱，這次閲兵編59個方(梯)隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台套、閱兵時程80分鐘，是近幾次閲兵中規模最大的一次。

中國新聞網報導，中共建政70周年閲兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍表示，閲兵活動按閲兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘。

他指出，閲兵式，受閲部隊在長安街列陣，接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閲。分列式，依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。

蔡志軍介紹，這次閲兵編59個方(梯)隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台套，是近幾次閲兵中規模最大的一次。

談及這次閲兵的特點，蔡志軍指出，「聽黨指揮的政治意蘊十分鮮明」，閲兵通過三軍列陣受閲、莊嚴致敬、鏗鏘宣示、方隊行進等形式，宣示堅持黨對軍隊絶對領導的不變軍魂，宣示堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮的堅強意志。

他還指出，這次閱兵也是國防和軍隊建設的最新成就集中體現，安排陸軍、海軍、空軍、火箭軍和戰略支援部隊部分新型武器裝備受閲，集中展示70年來國防科技工業發展水平和軍隊建設巨大變化，繼朱日和沙場閲兵和海上專項閲兵後，首次亮相的新型武器裝備比重較高。

中共今年將舉行建政70年大閱兵。圖為2009年的十一閱兵。美聯社
中共今年將舉行建政70年大閱兵。圖為2009年的十一閱兵。美聯社
分享

中共樂團空軍

相關新聞

孟晚舟戴電子腳鐐照曝光 律師質疑美方介入

2019-09-24 15:51

陸學者：台灣去中國化去的是中華民國 自喪兩岸代表權

2019-09-24 14:19

英媒：孟晚舟律師團將利用更多證據阻引渡程序

2019-09-24 16:54

「十一」升旗禮 港府移室內舉行

2019-09-24 16:32

海研中心副主任舉近25年案例 台獨在陸打擊下難得逞

2019-09-24 16:05

孟晚舟再出庭 左腳腳踝戴有電子腳鐐

2019-09-24 15:47

通往德國首都? 武漢地鐵將直通「柏林」

2019-09-24 12:49

走時光隧道有感 習近平說了這話

2019-09-24 12:48

國慶新聞中心 記者配發「三寶」

2019-09-24 12:48

大選將近 陸委會：中共對台施壓介選只會增加

2019-09-24 10:27

海基會喊話大陸「盼讓李明哲返台奔喪」

2019-09-23 23:51

梁振英：中國大陸政治制度非最好 但會不斷改良

2019-09-23 21:59

無人機拍獲疑似「再教育營」押送畫面

2019-09-23 21:07

談台灣大選 陸智庫：長遠意義是兩岸「和與戰」抉擇

2019-09-23 20:31

王岐山會索國外長 稱承認「一中原則 」是順應潮流

2019-09-23 19:43

陸國台辦：各國與北京建交的趨勢還會繼續發展

2019-09-23 18:50

客座評論：習近平十一閱兵要達到什麼目的？

2019-09-23 18:27

海基會發新聞稿：望大陸讓李明哲返台奔父喪

2019-09-23 17:19

中共何時與吉里巴斯建交？耿爽：該來的早晚會來

2019-09-23 15:52

李明哲父親過世 妻子李凈瑜籲陸方讓丈夫返台奔喪

2019-09-23 15:42

戰機噴射彩虹、煙火照亮北京 十一閱兵演練猛刷屏

2019-09-23 14:30

一箭雙星！兩顆北斗導航衛星在西昌成功發射

2019-09-23 11:06

大陸人權白皮書：幸福生活是最大人權

2019-09-23 00:30

十一前夕…習近平喊「確保紅色江山永不褪色」

2019-09-22 18:11

瘋傳許久的「利劍」來了…傳高階無人機群「十一」閱兵亮相

2019-09-22 18:10

解放軍新式迷彩服 意外讓「他」洩了底

2019-09-22 18:07

李稻葵：未來15年中等收入人群從4億人增至8億

2019-09-22 16:50

美艦20日經台海 港媒評：達不到效果 台外交得不到改善

2019-09-22 16:04

中央對香港事務更積極？港澳辦領導層5人變6人

2019-09-22 14:52

赴陸轉機趨勢增 時間優勢也有便宜機票

2019-09-22 12:19

法界人士：「返台通報」誘導式詢問 把公務員當賊嗎？

2019-09-22 12:16

內政部修正辦法 公務員轉機大陸也要事先申請

2019-09-22 11:26

民初4大美男是假的？把一票民國史打成偽史 這單位憑什麼

2019-09-22 11:00

人民日報稱中索建交：符合歷史潮流的正確決斷

2019-09-22 10:28

北京瞭望╱習訪紅色基地 宣揚「鬥爭」

2019-09-21 23:51

「有識之士站出來」王毅喊話尚未與陸建交國家

2019-09-21 22:24

中國和索羅門群島今簽署聯合公報 兩國正式建交

2019-09-21 18:17

國際特赦組織指控港警 施虐被捕抗議者手法令人震驚

2019-09-20 10:08

銅鑼灣崇光百貨附近 港警放多枚催淚彈並舉黑旗

2019-09-08 21:38
看更多

熱門文章

約火辣性感美女見面後超傻眼 網友笑：至少胸部是真的

2019-09-23 18:06

訂保險套晚八分鐘送達等不及 女子懷孕怒求償13萬

2019-09-24 10:18

無人機拍獲疑似「再教育營」押送畫面

2019-09-23 21:07

北京故宮商品被罵翻！顏值、創意雖好 這件事卻激怒人

2019-09-24 11:00

陸駐港公署：美不打自招證明是香港幕後黑手

2019-09-23 22:07

反送中 929串聯全球 港十一遊行

2019-09-23 23:46

北京故宮文具開賣...質量被詬病 輿論評價兩極

2019-09-23 23:12

談台灣大選 陸智庫：長遠意義是兩岸「和與戰」抉擇

2019-09-23 20:31

他遭同學丟出4樓外 多個內臟受損　

2019-09-24 10:11

香港機場客流量創10年最大跌幅 70家航司籲降費

2019-09-24 09:33

孟晚舟戴電子腳鐐照曝光 律師質疑美方介入

2019-09-24 15:51

香港立法會議員鄺俊宇傳遇襲送醫 頸椎受重擊

2019-09-24 11:02

客座評論：習近平十一閱兵要達到什麼目的？

2019-09-23 18:27

陸學者：台灣去中國化去的是中華民國 自喪兩岸代表權

2019-09-24 14:19

海基會喊話大陸「盼讓李明哲返台奔喪」

2019-09-23 23:51

大陸掀「國潮」華為、故宮成最人氣國產品牌

2019-09-24 13:13

香港反送中持續 民陣向警申請28日集會、十一舉行遊行

2019-09-23 20:42

新疆兵團65年 闢建9城11大鎮

2019-09-24 01:26

陸國台辦：各國與北京建交的趨勢還會繼續發展

2019-09-23 18:50

梁振英：中國大陸政治制度非最好 但會不斷改良

2019-09-23 21:59

評價港府港警處理示威手段 梁振英：依法辦事

2019-09-24 09:01

100米！中國最長高鐵扶梯下線

2019-09-24 12:50

人民幣在東南亞 交易更深化

2019-09-24 01:25

李父過世 李明哲救援大隊：籲中國讓李明哲回台奔喪

2019-09-23 19:10

中共建政70年閲兵創紀錄 全程80分鐘、飛機160架

2019-09-24 17:00

浩吉鐵路洞庭湖大橋創多項第1

2019-09-24 01:26

首場對話會逾2萬港民登記 林鄭：誠懇謙卑聆聽

2019-09-24 11:37

大陸人均GDP已破9,400美元 放言2049年比肩日、法

2019-09-24 14:29

通往德國首都? 武漢地鐵將直通「柏林」

2019-09-24 12:49

高喊「婚姻自由」 怪男1年結婚23次

2019-09-24 16:20

專家：大陸十一長假前人民幣大幅波動機會有限

2019-09-23 18:23

港澳研究會副會長：平亂局 「北京出手機會不大」

2019-09-23 23:49

王岐山會索國外長 稱承認「一中原則 」是順應潮流

2019-09-23 19:43

易綱：中國貨幣政策以我為主 暗示不跟進全球降息潮

2019-09-24 11:36

海研中心副主任舉近25年案例 台獨在陸打擊下難得逞

2019-09-24 16:05

人民幣重登第五大貨幣 8月國際支付占比創三年多新高

2019-09-24 09:59

溫室大棚升級 瓜果四季飄香

2019-09-24 01:26

大陸國家副主席王岐山 會見索羅門外長馬內列

2019-09-23 21:33

陸財政部長：減稅降費政策70年來僅見

2019-09-24 11:37

疑不滿常被欺負 廣西中學學生將同學扔下4樓後淡定走開

2019-09-24 14:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top