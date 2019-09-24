中共建政70年閲兵創紀錄 全程80分鐘、飛機160架

2019-09-24 17:00 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



中共建政70周年閲兵活動安排出爐，閲兵領導小組稱，這次閲兵編59個方(梯)隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台套、閱兵時程80分鐘，是近幾次閲兵中規模最大的一次。

中國新聞網報導，中共建政70周年閲兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局副局長蔡志軍表示，閲兵活動按閲兵式、分列式兩個步驟進行，時長約80分鐘。

他指出，閲兵式，受閲部隊在長安街列陣，接受中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的檢閲。分列式，依次按空中護旗梯隊、徒步方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序通過天安門廣場。

蔡志軍介紹，這次閲兵編59個方(梯)隊和聯合軍樂團，總規模約1.5萬人，各型飛機160餘架、裝備580台套，是近幾次閲兵中規模最大的一次。

談及這次閲兵的特點，蔡志軍指出，「聽黨指揮的政治意蘊十分鮮明」，閲兵通過三軍列陣受閲、莊嚴致敬、鏗鏘宣示、方隊行進等形式，宣示堅持黨對軍隊絶對領導的不變軍魂，宣示堅決聽從黨中央、中央軍委和習主席指揮的堅強意志。