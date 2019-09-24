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海研中心副主任舉近25年案例 台獨在陸打擊下難得逞

2019-09-24 16:05聯合報 記者呂佳蓉╱即時報導

海峽兩岸關係研究中心副主任、研究員鞠海濤日前表示，和平統一之路在曲折中前行、在鬥爭中前進，他並列舉近25年來大陸在兩岸關係上鬥爭的例子，強調台獨都會在大陸的打擊遏制下難以得逞。

「海峽兩岸關係研究中心」為大陸國台辦旗下智庫，據港媒中評社報導，鞠海濤日前出席第二屆「兩岸一家親」學術論壇，並在會上做發言。談及兩岸關係，他表示，40年來中國和平統一道路經歷許多風雨波折。1995年前總統李登輝訪美製造「兩個中國」引發台海危機，大陸對此展開聲勢浩大的反分裂、反「台獨」鬥爭，1999年李登輝又拋出「兩國論」分裂主張，徹底背棄一中原則，大陸展開反對「兩國論」的鬥爭。

他接著指出，2000年民進黨首次在台灣執政，陳水扁政府上台之初作出「四不一沒有」承諾，但不久後暴露台獨本質，拋出「一邊一國」論，大陸對「一邊一國」分裂主張進行了堅決鬥爭。

鞠海濤表示，陳水扁連任後宣布終止「國統綱領」和「國統會」運作，策劃2008年舉行以台灣名義加入聯合國的公投，即「入聯公投」，台獨危險性明顯上升，威脅中國主權和領土完整，致使台海形勢進入高危期。

他說，針對陳水扁的台獨冒險，大陸從政治、軍事、外交、法律如通過「反分裂國家法」等予以反對遏制，民進黨在2008年台灣選舉和「入聯公投」上均告失敗。

直至2016年民進黨再度執政，他稱，蔡英文政府標榜「維持現狀」，實質上推行柔性台獨，今年以來借香港問題極力抹黑大陸，攻擊「一國兩制」與「兩制台灣方案」，製造綠色恐怖，阻撓破壞兩岸交流，挾洋自重對抗大陸，惡化兩岸關係，導致台海局勢再度進入高危期。

對此，鞠海濤表示大陸綜合施策強力反制，展開針鋒相對的反「獨」鬥爭，在涉及國家主權和領土完整這一核心問題上，中國大陸不可能妥協退讓，必將鬥爭到底。他強調，無論台獨勢力及其活動怎樣變化手法，都在大陸的打擊遏制下難以得逞。

海峽兩岸關係研究中心副主任、研究員鞠海濤。圖/取自海研中心
海峽兩岸關係研究中心副主任、研究員鞠海濤。圖/取自海研中心
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台獨民進黨台海

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