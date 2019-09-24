孟晚舟戴電子腳鐐照曝光 律師質疑美方介入

2019-09-24 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



孟晚舟身穿紫色套裝，神情看起來頗為輕鬆，但引人注目的是在她左腳踝戴了電子腳鐐。美聯社 分享 facebook

華為首席財務官孟晚舟引渡案，於當地時間23日在溫哥華再次開庭審理，身穿紫色套裝的孟晚舟，從家中走出來，神情看起來頗為輕鬆，但引人注目的是在她左腳踝戴了電子腳鐐。

孟晚舟的律師團指控，加拿大皇家騎警扮演了美國聯邦調查局的角色，並質疑美方在多大程度上介入此案，認為美國把孟案當作美中貿易戰的談判工具，加拿大警方否認在孟案上有非法行為。

法廣網報導，孟晚舟的律師團還認為，加拿大海關人員對孟晚舟進行非法拘留、搜查及訊問，孟晚舟在訊問過程還被迫向警方提供私人手機號碼，

孟晚舟的律師團將利用7天開庭時間，要求法庭准許查閱與孟晚舟一案有關的文件、通信，電子信件，法庭報告等等，從而找到濫用司法程序的證據，從而使該案因缺乏合法證據而被駁回。

律師團計畫在另一場與此平行的民事訴訟案中利用這些文件，指控加拿大移民局和警方破壞了加拿大有關自由權利的憲章。

觀察者網報導，華為心聲社區24日公開了孟晚舟發的朋友圈截圖，內容為「感謝風雨同行的你們，讓一米陽光照進了我的心……」

證券時報報導，與以往程序性審理不同的是，從當日開始，引渡案進入實質性審理階段，代表控辯雙方將就案件已有的證據和關鍵問題進行辯論。

華為公司發言人豪斯（Benjamin Howes）發表聲明，表示相信孟晚舟是無辜的，但是目前不便透露更多情況，律師團表示相信，加拿大法庭能夠公正獨立地對孟晚舟引渡案作出裁決。

華為心聲社區23日公布華為CEO任正非，日前接受德國電視台採訪時表示，孟晚舟的問題將來要依照法律判決，孟晚舟是無罪的，華為是有抗辯證據的，美國檢察官也要拿出證據來。