陸學者：台灣去中國化去的是中華民國 自喪兩岸代表權

2019-09-24 14:19 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



談到台灣「去中國化」，大陸著名台灣問題專家劉國深指出，台灣的「去中國化」其實去掉的是「中華民國」符號和相關內容，結果使台灣自己在兩岸代表權爭奪戰上失去了競爭者身份，中國大陸將徹底掌握兩岸政治話語權，他稱，台灣最後還是無法擺脫中國一部分的事實，更徹底地成為中國的一個地區。

綜合中評社和你好台灣網報導，廈門大學兩岸關係和平發展協同創新中心主任劉國深表示， 雖然台灣「去中國化」、「文化台獨」，但這30年兩岸關係走得越來越近，兩岸各方面都進一步結合在一起，「我們必須要看到正面的成就」。

劉國深舉例表示，近年來，台灣接連喪失邦交國，說明大陸已進一步在外交方面對台灣進行全面治理了，此外，大陸在司法上也早已對台灣進行治理，一些台灣嫌疑人從國外被送到中國大陸審判，每案都在強化證明中國大陸對台灣的司法管轄權。

他稱，大陸對台灣地區的治理涵蓋軍事、經濟、社會、文化等許多領域，只是程度上強弱先後的問題，這些領域的治理必然還會繼續強化，因此，大陸民眾不要灰心絕望，對待台灣問題要有自信，要有定力，要有信心，此時更要多點耐心。

劉國深說，兩岸統一最好的方式是雙向的統一，就是把兩岸正能量叠加在一起，不是誰吃掉誰，兩岸之間的統一是追求國家的最終完全統一，有些地方早已經是統一的了，有些地方還沒統一，主要是政權層面還不能達成終局安排的問題，「這一點台灣當局拖下去會越來越沒有籌碼談」。