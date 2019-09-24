國慶新聞中心 記者配發「三寶」

2019-09-24 12:48 世界日報 北京24日電



國慶新聞中心開放，記者獲發「三寶」。 中國新聞社 分享 facebook

設在北京梅地亞賓館的慶祝新中國成立70周年活動新聞中心23日正式啟動對外接待服務。新聞中心首次設立了融媒體體驗室，為記者提供5G條件下高品質、強互動、智能化的融媒體體驗服務，比如記者可透過VR一體機對將於9月30日至10月1日舉行的慶祝活動進行沉浸式體驗，視覺效果將更身臨其境。

此外網上報名審核通過的媒體也可前往領取證件，中心為記者們準備了「三寶」：一張記者證、一份採訪服務指南小紅冊子、一個黑色雙肩背包。背包內有雨傘、雨衣、筆記本、黑色水性筆，還有一個灰色的絨布厚坐墊。