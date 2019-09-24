走時光隧道有感 習近平說了這話

2019-09-24 12:48 世界日報 北京24日電



習近平：團結一致實現中國夢 新華社 分享 facebook

國家主席習近平23日前往北京展覽館，參觀「偉大歷程輝煌成就——慶祝中華人民共和國成立70周年大型成就展」。他表示，70年後再出發，而今邁步從頭越；只有中國共產黨才能領導中國。李克強、汪洋、王滬寧、趙樂際和韓正等五名中央政治局常委，以及國家副主席王岐山亦一同參觀展覽。

中新社報導，習近平強調，70年來中國取得的歷史性成就、發生的歷史性變革，充分說明只有中國共產黨才能領導中國，只有社會主義才能救中國，只有改革開放才能發展中國、發展社會主義、發展馬克思主義，只有中國特色社會主義道路才能引領中國走向繁榮富強。

他還說，70年後再出發，而今邁步從頭越。要展示好、宣傳好新中國波瀾壯闊的發展歷程、感天動地的輝煌成就、彌足珍貴的經驗啟示，激勵全黨全國各族人民更加緊密地團結在黨中央周圍。

該展覽以開闢和發展中國特色社會主義道路、建設社會主義現代化國家為主題，以編年體為時間主線，安排設計了5個部分，並體現歷次黨代會和重要中央全會、五年規畫（計畫）等方面的跨段主線，選擇150個「新中國第一」進行展示，每10年設置英雄模範人物牆。

此外，該展覽長廊猶如時光隧道，展出多項重要「歷史性時刻」，包括記錄開國大典歷史時刻的影像，恢復中華人民共和國在聯合國合法權利瞬間的照片、再現北京奧運會盛況的光影設計、港珠澳大橋模型等。