通往德國首都? 武漢地鐵將直通「柏林」

2019-09-24 12:49 世界日報 上海24日電



武漢地鐵將開通柏林站 (取材自澎湃新聞) 分享 facebook

因地鐵站站名為「柏林」，不少武漢人戲稱，武漢將有「通往德國首都」的地鐵。武漢市蔡甸區一位官方人士23日表示，這個站點應該讀柏（bi）林，正在推進站名讀音更正。

澎湃新聞報導，該人士表示，蔡甸區張灣街一個社區叫柏（bi）林，以前是柏林鄉，當地人的讀音一直是bi。

近日，武漢地鐵四號線延長線即將開通，這條線通往武漢遠城區蔡甸區。其中一個站點引起了武漢人較大關注，因和德國首都柏林的漢字譯名同名，不少人戲稱，武漢地鐵直達德國。

據報導，媒體發布的現場圖片顯示，該站點的拼音標注為「bo」，而這個發音引起了當地人的質疑。一些蔡甸居民認為，這個站點應該叫柏（bi）林，因為當地人一直都是這麼叫的；還有市民也指出，據漢陽縣志記載，柏林原為漢陽縣的一個鄉，有300餘年歷史，讀音為「biln」，而新華字典顯示，「柏」字讀「b」音時，僅用於德國首都柏林。

報導指出，「我們有責任和義務規範字的讀音。」蔡甸區一位官方人士23日表示，關於命名的問題，區政府已提出異議，地鐵集團則要求民政部門發函，說明站名讀音存在錯誤，並將正確的讀音予以告知。

「地名讀錯了，對我們來說是很難受的一件事情。」該人士說，蔡甸區張灣街確有一個社區，叫柏（bi）林，以前是柏林鄉，當地人的讀音一直是bi。目前，相關部門已經在推進站名讀音的更正。

據報導，武漢地鐵運營有限公司工作人員表示，目前四號線延長線處於新線未交付的狀態，具體情況要諮詢武漢地鐵集團有限公司。

武漢地鐵集團有限公司黨政辦公室工作人員表示，還不清楚有沒有收到要求更改讀音的相關函件，「可能是約定俗成的（問題），不屬於技術性的問題」。