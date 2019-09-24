香港立法會議員鄺俊宇傳遇襲送醫 頸椎受重擊

2019-09-24 11:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



香港反送中抗爭暴力化趨勢未減。據香港商業電台等香港媒體報導，香港民主黨立法會議員鄺俊宇24日上午10時許，在天水圍濕地公園附近被人襲擊受傷，送往天水圍醫院。

香港警方在上午10時15分獲報，一名男子在天業路3號街頭，被人用手腳襲擊，導致他的面、頸及手腳受傷送院。消息稱，鄺俊宇是遭到三人伏擊，施暴者無武器，其中一人負責拍攝影片。