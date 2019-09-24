大選將近 陸委會：中共對台施壓介選只會增加

2019-09-24 10:27 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



陸委會副主委邱垂正近日於美國舊金山參訪，23日與媒體茶敘時表示，今年初中共提出「習五條」後就極限施壓，步步進逼，逼迫台灣接受「一國兩制」，改變台海現狀，消滅中華民國，並企圖介入影響台灣大選。他表示，中華民國政府堅定捍衛國家主權，堅決反對「一國兩制」，盼國際社會與我僑胞支持政府兩岸政策。

邱垂正表示，「習五條」後中共對台灣極限施壓，近日更惡意奪我兩個邦交國索羅門群島、吉里巴斯，片面宣布暫停中國大陸觀光客來臺自由行、中國大陸影片及人員參加金馬獎等緊縮兩岸交流措施，隨著台灣大選腳步，中共對臺施壓介入選舉肯定只會增加。

邱垂正說，因應中共「習五條」後兩岸情勢的嚴峻挑戰，蔡總統已提出兩岸關係的「四個必須」、「三道防護網」，並揭示因應及反制中共「一國兩制台灣方案」指導綱領，政府相關部門正積極落實，近期已完成國安五法修法，將陸續強化相關國安作為與機制，逐步建立「民主防護網」。

邱垂正指出，「民主」與「和平」是兩岸關係發展的關鍵詞，而在美參訪交流期間，美方各界普遍肯定與支持中華民國政府兩岸政策，但也同時憂慮中共對台進一步施壓滲透、破壞現狀與影響選舉。