CCTV－17農業農村頻道 今正式開播

2019-09-23 21:22 聯合報 記者 聯合報 記者 呂佳蓉 ╱即時報導



中國中央電視台（CCTV）農業農村電視台頻道正式開播，據央視新聞網表示，頻道將深入宣傳鄉村振興、脫貧攻堅和建設美麗中國等為重點；大陸國家主席習近平今也在「農業農村」頻道開播日，向全大陸廣大農民表示誠摯的問候。

習近平上台以來，脫貧攻堅戰、建設生態文明，與振興鄉村等成為重要布局。央視在7月29日舉行CCTV－17農業農村頻道試驗播出新聞發布會，當中指出CCTV－17農業農村頻道將於8月1日試驗播出，並在9月23日第二屆中國農民豐收節當天正式開播。

據央視報導，央視農業農村頻道正式開播儀式今日在北京中央廣播電視總台舉行。作為中國大陸第一個面向「三農」的國家級頻道，央視農業農村頻道以習近平新時代中國特色社會主義思想和中共黨的十九大精神為指導，以深入宣傳鄉村振興、脫貧攻堅和建設美麗中國等為重點。

報導稱，央視農業農村電視台將聚焦鄉村振興戰略「產業興旺、生態宜居、鄉村文明、治理有效、生活富裕」的總要求，突出鄉村主題、民生特色、傳承文明和紀實風格。頻道設置新聞資訊、專題服務、文化綜藝等多種類型節目。