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這不是火星！森林大火釀霾害 印尼驚見「血色天空」

永豐金前副總首發聲：司法迫害是對我最殘忍的報復

無人機拍獲疑似「再教育營」押送畫面

2019-09-23 21:07德國之聲 德國之聲

上周起流傳的這則視頻，顯示了大疆無人機的操作界面。畫面的左下角顯示無人機的飛行地點為新疆的巴音郭勒蒙古自治州，無人機的懸停高度約為30多米。視頻一開始，能夠看到數百人在火車站台上列隊行走。車站似乎有7條軌道，其中只有一條軌道擁有站台，這裡停靠著一列客運列車，至少有16節車廂。車站內停泊的其他列車皆為貨運列車。

隨後，鏡頭拉近的畫面顯示，站台上列隊的人至少分為三種：一種著黑色制服，背後有「特警」字樣，另一種著藍色制服，背後有「喀什市看守所」字樣，並且雙手被反綁在身後，頭上綁著黑色眼罩。還有一些人則著其他顏色的衣服，也同樣被反綁雙手、頭戴眼罩、剃了光頭。可以判斷，這是警方押送囚徒的場面。

有些囚徒席地坐在站台上，還有些囚徒則在警員的一對一押送下列隊步行離開車站。

澳大利亞戰略政策研究所(ASPI)的衛星數據分析專家拉瑟爾(Nathan Ruser)在其個人推特帳號上分析，視頻拍攝地點應為庫爾勒西貨運站。他的分析依據是視頻中顯示的大疆無人機操作界面的數據，以及谷歌地球的衛星影像。拉瑟爾還根據視頻中的影子長度與方向，判定出拍攝時間應為8月20日前後的中午時分。然後再根據谷歌地球不同日期拍攝的畫面，以及視頻中的相應細節，斷定拍攝的年份為2018年。這名研究員還指出，車站的附近就有一座所謂的「職業教育培訓中心」或者「再教育營」，而該營地內的囚徒很有可能被強迫為西方企業的訂單進行廉價勞動。

根據視頻畫面，並無法完全斷定囚徒是否為維吾爾人，也無法斷定他們是否被押送往附近的疑似「再教育營」。這則視頻的來源也並不清楚。

聯合國大會或將觸及新疆議題

由於英國天空電視台的網站轉載了消息，這則視頻的關注度在周末時突然提升。天空電視台還引述一名不願具名的歐洲安全圈內人士指出，這則視頻應該是「真實的」，「我們已經查證了這些畫面。幾百名囚徒被押送，他們被捆綁、剃光頭、蒙眼罩，反剪雙手，這是中國當局押送囚徒的慣常做法。」

澳大利亞外長佩恩(Marise Payne)也在周日(9月22日)表態，認為相關畫面引發「深刻擔憂」，「我們一直在呼籲中國停止肆意關押維吾爾人或其他穆斯林。我們將繼續在雙邊以及相關國際場合表達擔憂。」

長年關注中國人權問題的德國綠黨議員鮑澤也在接受德國《圖片報》採訪時說：「如果這則視頻的真實性能夠獲得獨立證實，那麼這就是新疆維吾爾人遭受殘酷及非人性對待的證據。」她呼籲，北京應當允許聯合國派遣「獨立真相調查團」以及境外記者、議員前往相關營地。

近年來，中國當局被懷疑將累計多達150萬的維吾爾人送入所謂的「職業教育培訓中心」接受「再教育」。中國方面堅稱，這是為了預防宗教極端主義，是反恐工作的「創新」。本周，各國首腦將出席在紐約召開的聯合國大會，美國正考慮在會上譴責中國的「職業教育培訓中心」。中國外交部則警告稱，「如果有國家在這個場合對別國事務說三道四，企圖干涉別國內政，他們的圖謀不得人心，也不會得逞。」

人權觀察、大赦國際、國際法律家委員會、國際人權聯盟及世界維吾爾大會等組織也在上周致信聯合國秘書長古特雷斯，呼籲他公開譴責中國的新疆再教育營政策，並要求中國立即關閉這些再教育營。

本文章由德國之聲授權提供】

新疆北京反恐人權

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