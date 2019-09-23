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談台灣大選 陸智庫：長遠意義是兩岸「和與戰」抉擇

2019-09-23 20:31聯合報 記者呂佳蓉╱即時報導

中國社科院台研所副所長朱衛東。圖／取自百度百科
中國社科院台研所副所長朱衛東。圖／取自百度百科
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中國社科院台研所副所長朱衛東近日表示，當前台海局勢可能未來兩場台灣和美國的重要選舉而出現一些值得警惕、重大的動向。對明年的台灣選舉，他說，從長遠意義來看，這次選戰是有關於兩岸「和與戰」的抉擇。

據港媒中評社報導，朱衛東近來出席第二屆「兩岸一家親」學術研討會，並做開幕致詞。他指出，要高度重視明年選舉對台灣未來發展的深層次影響，對台灣民眾而言，這場選舉其實是一個「討厭蔡英文」還是「信任韓國瑜」之戰。

他接著指出，選舉對台灣民眾而言是重要抉擇，因這關乎台灣民眾是繼續忍受蔡英文總統四年的執政，還是支持國民黨總統候選人韓國瑜開創一個全新的未來，是繼續支持民進黨在兩岸關係上搞對抗、自取其辱，還是兩岸關係要重新攜手、合作雙贏，是繼續保蔡英文的少數權貴集團還是顧廣大的台灣市井市民、苦民所苦。

朱衛東表示，從更長遠的意義來看，這次選戰也是有關於兩岸「和與戰」的抉擇。蔡英文任性地蠻幹，繼續搞「台獨」，遲早會引發兩岸的戰爭。

朱衛東說，現離選舉不到四個月，選前要高度警惕蔡英文打三張牌。第一張牌是通過攻擊大陸，詆毀「一國兩制」去煽動台灣的民粹，塑造「反中、抗中、仇中」的氛圍。第二張牌是「親美保台」的「依美牌」。第三張牌則是「恐嚇牌」。

此外，他也說，現在蔡英文與美國總統川普都面臨連任的巨大壓力，為了拼聯任，台美勾結的力度比以前有所增大。而對大陸來說，當前兩岸關係所面臨的風險挑戰是可以控制的，只能構成短期的局部的不確定性，不會形成整體的大方向的不確定性。

蔡英文韓國瑜

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