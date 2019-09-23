陸國台辦：各國與北京建交的趨勢還會繼續發展

2019-09-23 18:50 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



中共日前與索羅門群島建交，中共國台辦發言人馬曉光就此應詢表示，中索建交是索羅門群島政府和人民作出的正確決定，堅持一個中國原則，是國際關係準則和國際社會的普遍共識。