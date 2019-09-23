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陸國台辦：各國與北京建交的趨勢還會繼續發展

2019-09-23 18:50聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中共日前與索羅門群島建交，中共國台辦發言人馬曉光就此應詢表示，中索建交是索羅門群島政府和人民作出的正確決定，堅持一個中國原則，是國際關係準則和國際社會的普遍共識。

他說，「179個國家順應時代潮流，與我們建立正式外交關係，這一歷史趨勢還會繼續發展」。

中共國台辦發言人馬曉光。（中評網）
中共國台辦發言人馬曉光。（中評網）
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索羅門中共馬曉光

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