海基會發新聞稿：望大陸讓李明哲返台奔父喪

2019-09-23 17:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



海基會傍晚發出新聞稿稱，希望大陸海協會，基於人道及親情考量，同意李明哲返台奔父喪。

海基會新聞稿稱，李凈瑜女士於本月間向我政府表達，李明哲先生的父親不幸往生，希望政府協助，讓李明哲先生能夠返台奔喪。海基會旋依陸委會所囑，立即致函中國大陸海協會，請該會基於人道及親情考量，以及當事人與家屬權益，儘速協調有關部門優予協處，同意李凈瑜女士之申請。

李凈瑜女士及李明哲母親已在今（23）日下午搭機赴陸，海基會援例派員陪同，並全力協處以利此行順遂。

基於保障當事人與家屬應有權益，海基會將持續密切關注本案，並依政府的委託與授權，盡力提供家屬相關協助，希讓李明哲先生早日平安返台。

李明哲因為網路言論，2017年3月遭中共官方逮捕，同年11月被中共以「顛覆國家政權罪」判刑5年。

李凈瑜下午發布聲明指出，今天即將啟程飛往中國探視李明哲，這次，卻是無比沉重的旅程，因為，她將要告知李明哲，他父親逝世的噩耗。