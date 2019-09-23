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中共何時與吉里巴斯建交？耿爽：該來的早晚會來

2019-09-23 15:52聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

已和台灣斷交的吉里巴斯何時和中共建交，中共外交部發言人耿爽指出，「該來的早晚會來，請大家稍安勿躁」。

在今日下午的中共外交部例行記者會上，有記者問到，中方何時會與吉里巴斯建交？

耿爽表示，「該來的早晚會來,請大家稍安勿躁。」中方一向致力於在一個中國原則基礎上，同世界各國發展友好關係，我們期待同吉里巴斯恢復外交關係，掀開兩國關係新的一頁，相信這將造福兩國人民，也有利於太平洋島國地區的和平穩定與發展繁榮。

耿爽也證實，中共將再度和塔利班組織會晤。

塔利班發言人沙欣說，由9名成員組成的代表團已經前往北京，並於星期天與中共阿富汗問題特使鄧錫軍就阿富汗與美國之間的和談問題舉行會晤。

耿爽證實並表示，阿富汗塔利班駐多哈政治辦事處主任巴拉達爾和他的幾位助手近日來北京溝通，中共外交部的主管官員同巴拉達爾一行就阿富汗的形勢以及推進阿富汗和平問題進程交換了意見。

耿爽稱，中方始終高度關注阿富汗的局勢，始終致力於推動阿富汗的和平和解進程，一直同涉阿富汗的有關各方保持着接觸和溝通。

耿爽還表示，中方一貫堅定支持「阿人主導、阿人所有」的廣泛包容性的和平和解進程，希望美國和阿富汗及塔利班保持談判勢頭，支持對話談判，早日實現民族和解與和平穩定，中方也將繼續發揮建設性作用。

被問到吉里巴斯何時和中共建交，中共外交部發言人耿爽指出，「該來的早晚會來，請大家...
被問到吉里巴斯何時和中共建交，中共外交部發言人耿爽指出，「該來的早晚會來，請大家稍安勿躁」。（搜狐網）
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阿富汗中共塔利班吉里巴斯

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