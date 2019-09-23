戰機噴射彩虹、煙火照亮北京 十一閱兵演練猛刷屏

2019-09-23 14:30 世界日報 北京23日電



來源：YouTube

北京天安門地區及長安街沿線21日起一連三日舉行「十一閱兵」演練，22日的北京天空可見噴射彩虹的大飛機飛過，瞬間刷屏。央視微博發表「熱評」指，「彩虹」大飛機「刷屏」，「刷」得無數網友動情，有的說「突然哽咽，眼眶泛酸」，還有人喊「炎黃子孫的驕傲！」

閱兵綵排 疑似殲20運20空警500轟油6編隊亮相 (取材自央視) 分享 facebook

中國新聞網報導，有網友看到空中梯隊戰鷹列列，激動不已。原來1949年10月1日，在開國大典群眾慶祝大會和閱兵式上，由於當時「飛機數少了點」，決定通過天安門上空前隊的P-51戰鬥機，在通過天安門後，即右轉180度到東門，再進入一次受閱航線。

有網友想到當年開國兵「周（恩來）總理說飛機不夠我們就飛兩遍」，隔著時光回應「周總理您看到了嗎，飛機終於不用飛兩次了」，更有人稱「我們的國家真的真的強大起來了！」

閱兵綵排疑似殲20運20空警500轟油6編隊亮相 (取材自央視) 分享 facebook

另據香港文匯報報導，此次現身北京上空「刷屏」的各種戰機，疑似有殲20、運20、空警500、轟油6空中加油機等多個中國自主研發的先進戰機編隊參加演練。網上資料指，殲20是中國自主研製的一款具備高隱身性、高態勢感知、高機動性等能力的隱形第五代制空戰鬥機。

據報導，在空中梯隊中，還有多架機身龐大，尾翼高高豎起的大飛機組成的三機編隊。從外形看，該機與運20高度相似。此外，多組空中加受油機也加演練。

演練中，還有多架機身正上方頂着一個看似圓盤狀雷達罩的大型飛機現身。其中一架還帶領七架小型戰鬥機在天空中拉出一道美麗的七色彩虹。

報導指出，當29架直升機編隊從空中轟鳴而過時，地面上的人群再次發出歡呼。這29架直升機組成的空中梯隊，前面是各由三架直升機組成的三組三角形的編隊，每組領頭的直升機下方懸掛國旗，其後由20架直升機組成數字「70」形狀飛行編隊，網友分析應該寓意建政「70」周年。

此外，外媒還在北京建國門外大街一帶拍到載有中程地對空導彈軍車，另有多部特警車戒備。

煙火秀預演 照亮北京夜空

中國新聞組／北京23日電

中國「十一閱兵」22日完成第三次演練。本次演練是慶祝活動最後一次演練，包括慶祝大會儀式、閱兵、群眾遊行、聯歡活動、轉場及應急處置等六項內容。22日晚上演練聯歡活動施放煙火，北京的夜空被盛大而絢麗的煙火照亮，煙花璀璨，各式煙火美照又再次刷屏朋友圈。

今日北京天空，刷屏了！ (取材自微博) 分享 facebook

新華社報導，第三次演練重點在全流程、全要素、全力量的銜接配合，全面提升各方組織指揮和保障體系運行效能。各類參演、觀禮及保障人員達30餘萬。

夜幕下的天安門廣場燈火輝煌，在雄壯的軍樂聲中，受閱部隊重點進行了閱兵式、分列式演練。隨後，各界群眾遊行隊伍依次走過，全裝彩車首次亮相。