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中華男排擊敗大陸 大秀國旗 一掃鳥氣

2019-09-23 14:02聯合報 記者陳言喬╱即時報導

中華民國一連斷交兩國備受欺凌，但我們的男子排球健兒最近在2019伊朗亞錦賽一舉擊敗大陸隊，出點鳥氣。隊員劉鴻傑在其IG照片上舉起中華民國國旗，並稱「拿下20年來最佳成績的喜悅，也比不上虐爆中國的興奮，哈哈哈哈太爽了」。

中華隊擊敗大陸隊，獲第五名，大陸國家隊第六名，也讓大陸男子排球進軍2020東京奧運機會渺茫。但劉鴻傑這段話意外引發兩岸網友的對戰，大陸網友除將中華民國國旗P圖改成大陸五星旗，還痛批劉鴻傑的言語中滿含挑釁羞辱的意味。

大陸網友稱，「他們隊員在網上曬慶祝照片，展示的旗幟讓人生厭（只好將旗幟PS）」。眾所周知，在國際體育比賽中，代表台灣的旗幟是中華奧林匹克委員會會旗，青天白日滿地紅旗是不被承認的。網友並肉搜稱那位最右邊穿紅色短褲的球員就是劉鴻傑。

不過，大陸網友還是對自家球隊痛責稱，「小小省隊球員如此嘚瑟和囂張，讓人氣憤！但他們的嘚瑟不正是由於大陸男排隊員不給力造成的嗎？這一點讓我們想反駁也無力」。

網友說，中國男排近年來的成績比男足有過之而不及。在9月21日的亞洲男排錦標賽比賽中，中國男排竟以1:3負於中國台北隊，這相當於國家隊輸給了省隊。客觀地說，連中國男足都不會輸給中國台北隊。

中國男排在亞錦賽之前預定的目標底線是第4名，但最終竟只獲得第6名，平了參加亞錦賽以來的最差紀錄。現在的中國男排已經完全淪為亞洲二流球隊，向中國男足看齊了。

網友說，「希望有人可以把這張照片轉給我們男排的隊員看看，不知道他們看到有什麼感想。希望他們從今以後能認識到，有些比賽是不能輸的」！

網友說，中國男籃在2013年亞錦賽不敵中國台北男籃無緣四強後，台灣媒體也高潮了一把，以「反攻大陸勝利了」、「史上首次96：78台灣痛宰中國隊，這樣的標題進行挑釁，小人得志的嘴臉展露無遺。

「痛心、氣憤之餘，還是希望中國男排的隊員們能痛定思痛、觸地反彈，下次碰到海峽對岸的隊伍，給我狠狠地虐回來」！

大陸網友氣憤不過，把我國旗PS成中共的五星旗。（取自網路）
大陸網友氣憤不過，把我國旗PS成中共的五星旗。（取自網路）
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我男排國手劉鴻傑在其IG秀出擊敗大陸隊後的國旗與留言。（劉鴻傑IG）
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