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加拿大再開庭聆訊孟晚舟案 彭博：將影響加國大選

2019-09-23 12:19聯合報 記者林宸誼╱即時報導

華為的副董事長孟晚舟，將於加拿大當地時間23日於卑詩省高等法院進行聆訊，有關聆訊為期8天，以決定孟晚舟去年12月被捕及一度羈留的相關文件能否公開。

彭博分析，孟晚舟案引致的中加外交風波，將影響加拿大10月進行的聯邦大選，而加拿大人已意識到加國總理杜魯道（Justin Trudeau）的政府無法維持當初與大陸建立的戰略關係。

香港經濟日報報導，孟晚舟的代表律師在出庭前向法院提交文件，指出美國正試圖透過引渡程序，以令美方的經濟和政治得益，並擬於庭上指美國總統特朗普試圖利用孟作為中美貿易談判的籌碼，要求終止此案。

彭博22日分析，孟晚舟被捕導致中加兩國關係陷入自建交以來最為黑暗的時期，因此這將是下月參加大選的各政黨候選人面臨最棘手挑戰之一，現任總理杜魯道拒絕干預引渡程序啟動，並堅持案件由法院主導，導致他過去5年所實施的對中政策遭遇失敗，並不利其爭取第二個總理任期。

文章更引述加拿大前國安顧問理法登（Richard Fadden）的話指出，加拿大人如今已認識到杜魯道政府難維持與大陸最初建立的戰略夥伴關係。

加拿大中文報紙專欄作家Gao Bingchen也指出，孟晚舟被捕以及此事引發的一系列後續事件，迫使加拿大人逐漸醒來，開始考慮需要付出何種代價才能與大陸保持良好外交關係。

文章還指出，預計加拿大法院會在今年下半年對孟晚舟一案做出最後裁決，根據以往案例，此類案件多以實施引渡而結束，但這無疑會使風險進一步提升。

實際上，在孟晚舟被捕後，已有2名加拿大人在大陸被控從事間諜活動，另有2名加拿大公民因被指販毒而被判死刑，中方還拒絕了價值近38億美元的加拿大農產品出口至大陸。

華為的副董事長孟晚舟。圖/香港經濟日報
華為的副董事長孟晚舟。圖/香港經濟日報
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加拿大孟晚舟引渡

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