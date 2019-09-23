一箭雙星！兩顆北斗導航衛星在西昌成功發射
大陸北斗衛星導航系統任務一線再傳捷報。 2019年9月23日5時10分，大陸在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭（及遠征一號上面級），以「一箭雙星」方式成功發射第四十七、四十八顆北斗導航衛星。
據人民日報報導，兩顆衛星均屬於中圓地球軌道衛星，是目前在建的中國北斗三號系統的組網衛星。衛星順利進入預定軌道，後續將進行在軌測試，適時入網提供服務。
目前，北斗衛星導航系統全球組網完成已進入倒計時，北斗將與其他全球衛星導航系統並肩為全世界提供精度更高、運行更穩定、功能更可靠的定位、導航和授時服務，成為面向全球的重大公共服務空間基礎設施，為構建人類命運共同體做出「中國貢獻」。
據悉，此次發射任務原定發射「窗口」因天氣原因不宜實施，為不影響整個組網計劃進程，北斗工程指揮部迅速調整工期，轉換狀態，決策提前一個窗口發射。全體人員以飽滿熱情投入緊張工作，加班加點，不捨晝夜，發射場系統、運載火箭和衛星系統精準組織指揮、嚴格質量管控、科學調配力量，分佈於大漠戈壁、海島邊疆、大洋太空的測控站點立體接力測控，北斗人用大團結大協作，果斷自信地實現了任務過程結果“雙圓滿”，用成功的捷報向祖國表達了最特別最真誠的祝福。
此次發射的北斗導航衛星和配套運載火箭（及遠征一號上面級）分別由中國航天科技集團有限公司所屬的中國空間技術研究院和中國運載火箭技術研究院抓總研製。這是長征系列運載火箭的第312次飛行。
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