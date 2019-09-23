一箭雙星！兩顆北斗導航衛星在西昌成功發射

2019-09-23 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



大陸北斗衛星導航系統任務一線再傳捷報。 2019年9月23日5時10分，大陸在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭（及遠征一號上面級），以「一箭雙星」方式成功發射第四十七、四十八顆北斗導航衛星。

據人民日報報導，兩顆衛星均屬於中圓地球軌道衛星，是目前在建的中國北斗三號系統的組網衛星。衛星順利進入預定軌道，後續將進行在軌測試，適時入網提供服務。

目前，北斗衛星導航系統全球組網完成已進入倒計時，北斗將與其他全球衛星導航系統並肩為全世界提供精度更高、運行更穩定、功能更可靠的定位、導航和授時服務，成為面向全球的重大公共服務空間基礎設施，為構建人類命運共同體做出「中國貢獻」。

據悉，此次發射任務原定發射「窗口」因天氣原因不宜實施，為不影響整個組網計劃進程，北斗工程指揮部迅速調整工期，轉換狀態，決策提前一個窗口發射。全體人員以飽滿熱情投入緊張工作，加班加點，不捨晝夜，發射場系統、運載火箭和衛星系統精準組織指揮、嚴格質量管控、科學調配力量，分佈於大漠戈壁、海島邊疆、大洋太空的測控站點立體接力測控，北斗人用大團結大協作，果斷自信地實現了任務過程結果“雙圓滿”，用成功的捷報向祖國表達了最特別最真誠的祝福。