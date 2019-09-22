瘋傳許久的「利劍」來了…傳高階無人機群「十一」閱兵亮相

2019-09-22 18:10 世界日報 中國新聞組／北京22日電



「十一閱兵」進入倒數計時，北京21日封閉多條街道，包括坦克、導彈等各式武器裝備現身北京街頭。 (路透) 分享 facebook 「十一閱兵」進入倒數計時，屆時將展出何種「國之重器」引起外界關注，有媒體預測，無人機部分可能將展示令人意外高階裝備。另外，為閱兵作準備，北京昨日封閉多條街道，大批載有各式武器裝備的軍車、坦克通過，引起民眾圍觀。北京市政府也公告稱，將對北京以天安門廣場為中心的中心城區多個區域實施無線電管制。

台灣中國時報報導，在今年十一閱兵中，中程及遠程戰略飛彈武器仍是重點，但在無人機部分卻可能展示令人意外高階裝備，分別是大型飛翼隱形無人偵察機，以及疑似高超音速無人偵察機。由於解放軍過去從來沒有展示未列裝部隊裝備的習慣，相信今年展示的兩種裝備已經列裝服役。

報導指出，由於解放軍在運用無人機的戰術上，愈見成熟。無人機將是今年閱兵的重點，比之彈道飛彈更讓外界感興趣。除過去展示過的無人機，網上瘋傳許久的「利劍」無人攻擊機也將和世人見面。「利劍」主要是能夠隱形，速度和載彈量也比傳統無人機更讓對手難以捉摸。

另據外電報導，多輛坦克及裝甲車等，21日晚駛過北京市大街，沿路放置了鐵馬，不准其他汽車行駛，有圍觀途人用手機拍攝。

人民網報導，為保障70周年慶祝活動順利進行，北京市政府公告，9月30日20時至10月1日24時，將對北京以天安門廣場為中心的部分區域實施無線電管制。其中包括對無線電台站、無線電發射設備和遙控遙測無線電設備限制或禁止使用，對特定的無線電頻率採取技術阻斷等措施，以及對無線電波實施強制性管理。

管制期間，在管制區域內禁止使用無線對講機(包括手持機、車載台和中繼台)、內部無線尋呼台、無線局域網(WLAN)室外基站、無線擴頻室外台(站)、無線傳聲器(無線話筒)、大功率無繩電話，以及大型(大功率)輻射無線電波的非無線電設備。

同時，全市範圍內停止使用業餘無線電台、校園調頻廣播電台、無線尋呼台、各類航空航海和車輛模型無線遙控設備，以及採用尋呼方式設置的發射台等。