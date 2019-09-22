十一前夕…習近平喊「確保紅色江山永不褪色」

2019-09-22 18:11 世界日報 記者 世界日報 記者 陳言喬 ／北京22日電



習近平頻繁走訪「紅色基地」，這是他在河南光山縣司馬光油茶園與農民交流。 （新華社） 分享 facebook 再幾天就是「十一」中共建政70周年一系列慶典活動，北京已進入最後準備階段，連日來中國官方媒體紛紛播放報導回顧這些年來的成就，中共總書記習近平最近也頻繁走訪「紅色基地」，他說，「紅色江山來之不易，要確保紅色江山永不褪色」。

習近平自稱每次到革命老區考察調研，都會去瞻仰革命歷史紀念場所，就是要告誡中共全黨同志不能忘記紅色政權是怎麼來的，就是要宣示中國共產黨將始終高舉紅色的旗幟，堅定走中國特色社會主義道路。

習近平16日在河南多地與紅軍後代、烈士家屬代表談話時強調，「吃水不忘掘井人」，紅色江山是千千萬萬革命前輩用鮮血換來的。紅軍後代、革命烈士家屬要做好紅色基因的傳承和傳播，要把先輩們的英雄故事講給大家聽，講給年輕一代聽。

習近平不斷強調紅色江山來之不易，是站在「建國不易」的制高點上，要眾人「不忘初心且牢記使命」，永遠跟著黨走，此舉都在凝聚人心，堅定應對當前中國內外複雜的局勢。

本月12日，習近平到了北京香山瞻仰毛澤東待過的雙清別墅等革命舊址，習提到要繼承和發揚老一輩革命家「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」的革命到底精神。

9月3日舉行的2019年秋季學期中央黨校中青年幹部培訓班上，習近平要領導幹部要有勇於鬥爭的精神和自信。在中共建政70周年前夕，中共不斷宣傳發展與成就，希望民眾要對中國特色社會主義的道路、理論和制度充滿自信，面對各種矛盾勇於鬥爭。